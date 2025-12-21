شکست دندر برابر استاندارد لیژ در شب حضور فیکس جهانبخش

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای هفته نوزدهم ژوپیر لیگ بلژیک، تیم دندر از ساعت ۱۸:۳۰ امشب (به وقت ایران) در ورزشگاه خانگی خود میزبان استاندارد لیژ، تیم رده ششمی جدول بود. علیرضا جهانبخش که در بازی‌های گذشته بیشتر به‌عنوان بازیکن تعویضی به میدان می‌رفت، در این مسابقه از ابتدا و در سمت راست خط هجومی در ترکیب دندر قرار گرفت.

استاندارد لیژ که دنیس اکرت آینسا، مهاجم ایرانی‌الاصل خود را طبق روال همیشگی در خط حمله داشت، خیلی زود و در ثانیه‌های ابتدایی مسابقه موفق شد به گل برسد و دروازه دندر را باز کند؛ گلی که شباهت زیادی به گل زودهنگام این تیم در دیدار جام حذفی دو تیم، ۱۸ روز قبل، داشت.

دندر که کمتر از سه هفته پیش در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی بلژیک موفق شده بود استاندارد لیژ را با نتیجه ۳ بر ۲ شکست دهد، در این دیدار نتوانست آن نمایش موفق را تکرار کند و در نهایت بدون کسب امتیاز زمین مسابقه را ترک کرد.

این دومین شکست متوالی دندر پس از جذب کاپیتان تیم ملی ایران بود. این تیم که پیش از آن پنج مسابقه رسمی پیاپی را بدون باخت پشت سر گذاشته و به سه پیروزی و دو تساوی رسیده بود، هفته گذشته با نتیجه سنگین ۵ بر ۱ مقابل کلوب بروژ مغلوب شد و امشب نیز با شکست یک بر صفر برابر استاندارد لیژ، ۱۲ امتیازی باقی ماند تا همچنان در قعر جدول ژوپیر لیگ بلژیک قرار داشته باشد.

علیرضا جهانبخش در این دیدار ۶۵ دقیقه برای دندر به میدان رفت و در سوی مقابل، دنیس اکرت نیز تا دقیقه ۷۸ در ترکیب استاندارد لیژ حضور داشت.

انتهای پیام/