حذف دو گزینه از مدیرعاملی استقلال؛ توافق نهایی روی گزینه سوم

به گزارش ایلنا، فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال وارد مرحله پایانی شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در ابتدا سه گزینه به‌طور جدی در فهرست انتخاب قرار داشتند. با این حال، یکی از این افراد به‌دلیل داشتن پرونده‌های حقوقی مرتبط با سوءمدیریت، از جمله مسائل مطرح‌شده در فیفا، از ادامه روند کنار گذاشته شد.

گزینه دیگر نیز به دلیل نداشتن رزومه مدیریتی قابل اتکا و همچنین فقدان سابقه حضور و فعالیت در مجموعه استقلال، نتوانست نظر تصمیم‌گیران را جلب کند و به‌تدریج از فهرست نهایی خارج شد.

در نهایت و پس از رایزنی‌های انجام‌شده، هیأت‌مدیره باشگاه استقلال با هماهنگی هلدینگ خلیج فارس روی گزینه سوم به توافق رسیده‌اند و به نظر می‌رسد معرفی رسمی مدیرعامل جدید، در صورت نهایی شدن مراحل اداری، به‌زودی انجام شود.

