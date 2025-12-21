خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حذف دو گزینه از مدیرعاملی استقلال؛ توافق نهایی روی گزینه سوم

حذف دو گزینه از مدیرعاملی استقلال؛ توافق نهایی روی گزینه سوم
کد خبر : 1730551
لینک کوتاه کپی شد.

در حالی که انتخاب مدیرعامل جدید استقلال به مرحله نهایی رسیده، دو گزینه مطرح به دلایل حقوقی و ضعف مدیریتی از چرخه تصمیم‌گیری کنار گذاشته شدند تا هیأت‌مدیره و هلدینگ خلیج فارس روی یک گزینه مشخص به جمع‌بندی برسند.

به گزارش ایلنا،  فرآیند انتخاب مدیرعامل جدید باشگاه استقلال وارد مرحله پایانی شده و بررسی‌ها نشان می‌دهد در ابتدا سه گزینه به‌طور جدی در فهرست انتخاب قرار داشتند. با این حال، یکی از این افراد به‌دلیل داشتن پرونده‌های حقوقی مرتبط با سوءمدیریت، از جمله مسائل مطرح‌شده در فیفا، از ادامه روند کنار گذاشته شد.

گزینه دیگر نیز به دلیل نداشتن رزومه مدیریتی قابل اتکا و همچنین فقدان سابقه حضور و فعالیت در مجموعه استقلال، نتوانست نظر تصمیم‌گیران را جلب کند و به‌تدریج از فهرست نهایی خارج شد.

در نهایت و پس از رایزنی‌های انجام‌شده، هیأت‌مدیره باشگاه استقلال با هماهنگی هلدینگ خلیج فارس روی گزینه سوم به توافق رسیده‌اند و به نظر می‌رسد معرفی رسمی مدیرعامل جدید، در صورت نهایی شدن مراحل اداری، به‌زودی انجام شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن