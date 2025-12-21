استادیوم اختصاصی استقلال در مجموعه آزادی در راه است
باشگاه استقلال در حال رایزنی برای در اختیار گرفتن یک استادیوم نیمهکاره در محدوده مجموعه ورزشی آزادی است.
به گزارش ایلنا، باشگاه استقلال با پیگیری علی تاجرنیا و رایزنی با وزارت ورزش و جلسات با وزیر ورزش، قصد دارد استادیوم نیمهکارهای در محدوده مجموعه آزادی را به ورزشگاه اختصاصی خود تبدیل کند که ظرفیت آن حدود ۵۰ هزار نفر خواهد بود.
طبق گزارشها، این استادیوم نیمهکاره که قبلا قرار بود به عنوان ورزشگاه بانوان استفاده شود، با لوکیشن مناسب در محدوده مجموعه آزادی قرار دارد و احتمال دارد به استقلال اختصاص یابد.
با توجه به ظرفیت بالای این استادیوم، استقلال میتواند میزبان هواداران پرشورش در دیدارهای خانگی باشد و از فشار میزبانی در ورزشگاههای دیگر رها شود. منابع مطلع تاکید دارند که تکمیل این پروژه، یک گام مهم برای استقلال در جهت داشتن زیرساخت اختصاصی و افزایش درآمد باشگاه خواهد بود.