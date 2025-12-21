خبرگزاری کار ایران
کریستین رومرو در دقایق پایانی دیدار تاتنهام مقابل لیورپول با دریافت کارت قرمز، شرایط تیمش را سخت‌تر کرد و در نهایت اسپرز بازی را واگذار کرد.

به گزارش ایلنا،  در حالی که تاتنهام با یک گل اختلاف عقب بود و با ۱۰ بازیکن تلاش می‌کرد تا بازی را به تساوی بکشد، کریستین رومرو در یکی از حساس‌ترین لحظات کنترل خود را از دست داد و با ضربه‌ای عصبی به کوناته، کارت زرد دوم خود را دریافت و از زمین اخراج شد. این تصمیم، در لحظه‌ای که اسپرز روحیه بالایی داشت و فشار زیادی روی حریف وارد می‌کرد، تمام امیدهای تیم را برای بازگرداندن نتیجه از بین برد.

پیش از این، رومرو با اعتراض به گل هوگو اکیتیکه نیز کارت زرد دریافت کرده بود و با این اقدام غیرقابل توجیه، تیمش را در موقعیتی دشوار قرار داد. داور با توجه به شدت تخلف، راهی جز اخراج بازیکن نداشت.

این کارت قرمز، آخرین روزنه‌های امید تاتنهام را مسدود کرد و در نهایت تیم لندنی با نتیجه ۲-۱ شکست خورد. علاوه بر باخت، تاتنهام کاپیتان خود را برای دیدار بعدی نیز از دست داد و این رویداد، تلخ‌ترین نتیجه یک لحظه بی‌خردی در پایان بازی بود.

 

