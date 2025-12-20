یحیی گلمحمدی: فولاد با فرصتطلبی برد
سرمربی فولاد خوزستان پس از برتری ۲ بر صفر تیمش مقابل چادرملو در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی، از عملکرد بازیکنان و استفاده بهموقع از موقعیتها تمجید کرد و تأکید کرد تمرکز تیم روی ادامه مسیر جام حذفی و بازیهای لیگ است.
به گزارش ایلنا، یحیی گلمحمدی در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: بازی بسیار درگیرانه و فیزیکی بود و موقعیتهای زیادی برای هر دو تیم ایجاد نشد، اما بازیکنان ما از تک موقعیتها به خوبی استفاده کردند و توانستند برنده بازی شوند. نیمه اول از نظر مالکیت توپ و فشار روی دروازه حریف بهتر بود و تیم مقابل هم بسیار دونده و فیزیکی بود، ایجاد موقعیت جلوی آنها آسان نیست.
وی درباره صعود تیمش گفت: این مرحله دوم جام حذفی بود و هنوز راه طولانی داریم. قرعههای سختی در این دور داشتیم و اکنون تمام تمرکز ما روی بازی بعدی لیگ مقابل فجر سپاسی در شیراز است. بازیکنان امروز انرژی زیادی گذاشتند و با توجه به فشردگی مسابقات، باید ریکاوری خوبی داشته باشیم.
گلمحمدی با قدردانی از هواداران افزود: از هواداران تشکر میکنم که امروز حضوری پرشور داشتند و تیم را حمایت کردند. این برد را به تک تک آنها تقدیم میکنیم. موفقیت یک تیم زمانی محقق میشود که ارکان اصلی باشگاه کنار هم باشند و این عامل مهم موفقیت است.
سرمربی فولاد درباره عملکرد بازیکنان گفت: با وجود فشار بازی، تیم با تمرکز خوبی ظاهر شد، به ویژه خط دفاعی که توپهای زیادی را دفع کرد. بعد از گل اول طبیعی بود تیم عقب بنشیند و تمرکز دفاعی بیشتری داشته باشد، اما تعویضها انرژی تازهای به تیم داد و نتیجهبخش بود. تمرکز دفاعی و استفاده از تک موقعیتها در جام حذفی اهمیت زیادی دارد.
وی به نکتهای درباره گل اول تیم اشاره کرد: آنچه امروز خیلی خوب بود، استفاده از ضربات ایستگاهی بود؛ گل اول از روی کرنر به ثمر رسید. سانترکنندهها و سرزنهای ما عملکرد خوبی داشتند و این بخش از بازی میتواند حتی بهتر شود، زیرا در هر مسابقه ضربات ایستگاهی زیادی ایجاد میکنیم.
گلمحمدی در پایان با تمجید از داوری گفت: پیام حیدری و تیم داوری بازی را خوب مدیریت کردند. بازی درگیرانه و سخت بود، اما داوری جریان مسابقه را از کار نینداخت و کنترل خوبی داشت. از آنها تشکر میکنم و برایشان آرزوی موفقیت دارم.