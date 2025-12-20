خبرگزاری کار ایران
پیروزی لیورپول مقابل تاتنهام 9 نفره
تیم فوتبال لیورپول در خانه تاتنهام به پیروزی رسید.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال لیورپول در ادامه بازی‌های شب نخست هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس و از ساعت 21 امشب (شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان تاتنهام بود و موفق شد میزبان 9 نفره خود را با نتیجه 2 بر یک شکست دهد.

در این دیدار؛ ابتدا این ژاوی سیمونز بود که با دریافت کارت قرمز در دقیقه 33 تاتنهام را 10 نفره کرد تا در ادامه الکساندر ایساک (56) و هوگو اکیتیکه (66) برای لیورپول گلزنی کنند. در دقیقه 83 ریچارلیسون یکی از گل‌های خورده را برای تاتنهام جبران کرد اما در ادامه کریستین رومرو در دقیقه 3+90 با دریافت کارت زرد دوم و اخراج، تاتنهام را 9 نفره کرد تا کمر میزبان را بشکند و بازی با همان نتیجه 2 بر یک به پایان برسد.

امشب و در لیگ جزیره 2 بازی دیگر به شرح زیر برگزار می‌شوند:

اورتون - آرسنال؛ ساعت 23:30

لیدزیونایتد - کریستال‌پالاس؛ ساعت 23:30

 

