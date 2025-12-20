جباری: باخت در پنالتی بدشانسی بود

به گزارش ایلنا، جباری در نشست خبری پس از دیدار با گل‌گهر گفت: از بازیکنانم تشکر می‌کنم؛ در یک بازی ۱۲۰ دقیقه‌ای نمایش بسیار خوبی داشتند و نشان دادند بازیکنان قابلی هستند. حتی شانس داشتیم در جریان بازی به برتری برسیم و موقعیت‌های خوبی ایجاد کردیم.

او درباره کیفیت حریف افزود: گل‌گهر تیم بسیار خوبی است و کادر فنی باتجربه‌ای دارد. بردشان را تبریک می‌گویم. در ضربات پنالتی شانس با ما یار نبود، اما با وجود این شکست، نسبت به تیم‌مان بسیار امیدوار هستم و منتظریم زمان بیشتری داشته باشیم تا بیشتر کار کنیم.

جباری درباره تغییرات ایجادشده در تیم طی مدت کوتاه هدایتش بیان کرد: در همین زمان کم، بازیکنان توانستند خواسته‌های کادر فنی را به خوبی در زمین اجرا کنند. یکی از مشکلات ما در بازی قبل میزان دوندگی بود که امروز تا حد زیادی جبران شد. با این حال تیم همچنان از نظر بدنی نیاز به تقویت دارد و برای بهبود شرایط در جدول، حتماً نیاز به جذب بازیکن در نیم‌فصل داریم.

او درباره انتخاب پنالتی‌زن‌ها و عملکرد بازیکنان گفت: برای ضربات پنالتی از بازیکنان باتجربه استفاده کردیم، اما این اتفاقات در فوتبال طبیعی است. متأسفانه پنالتی‌ها تبدیل به گل نشد. درباره سلمان هم کاملاً از عملکردش راضی بودم؛ بازیکن جوان و توانمندی است و در بازی‌های آینده زمان بیشتری به او خواهیم داد.

جباری در واکنش به انتقاد برخی هواداران مبنی بر نداشتن «شخصیت برنده» اظهار داشت: بالاخره تعداد باخت‌ها روی روحیه تیم تأثیر می‌گذارد، اما امروز واقعاً تیم خوبی بودیم. شخصیت تیمی به تدریج و با تمرین خوب، بازی مناسب و پشتکار شکل می‌گیرد و مطمئن باشید نتایج هم به دنبال آن خواهد آمد.

او همچنین درباره حواشی ابتدای بازی گفت: در شروع مسابقه اتفاقاتی افتاد که تمرکز دو تیم را تحت تأثیر قرار داد. وقتی درست قبل از شروع یک تصمیم ناگهانی اعلام می‌شود، طبیعی است تمرکز بازیکنان به هم بریزد و تنش ایجاد شود.

در پایان، جباری درباره وضعیت فنی تیم و نیاز به تغییرات اضافه کرد: بازیکنانم در سطح لیگ هستند و از عملکردشان راضی هستم. با گذشت زمان بهتر می‌شوند، اما در برخی پست‌ها کمبود داریم و برای ایجاد رقابت سالم و جایگزینی مناسب، نیاز به جذب بازیکن داریم؛ به‌خصوص در خط هافبک و مهاجم.

انتهای پیام/