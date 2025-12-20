به گزارش ایلنا، در دیدار یک‌هشتم نهایی جام حذفی، مس رفسنجان دو ضربه پنالتی خود را توسط مهدی شریفی و سامان نریمان‌جهان از دست داد، در حالی که گل‌گهر تمام چهار پنالتی خود را با موفقیت تبدیل به گل کرد. مهدی تیکدری، سیامک نعمتی، علیرضا کاظمی و پویا پورعلی گل‌های تیمشان را به ثمر رساندند تا صعود گل‌گهر قطعی شود.

مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر، در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی در ۱۲۰ دقیقه شاید خیلی جذاب نبود، که در مسابقات حذفی طبیعی است. دو تیم پنج روز قبل با هم مسابقه داده بودند و شناخت خوبی از یکدیگر داشتند. هر دو تیم کاملاً یکدیگر را آنالیز کرده بودند.

وی ادامه داد: مس رفسنجان نسبت به بازی قبلی بسیار جان‌دارتر ظاهر شد و روی ضربات ایستگاهی و کرنرها ما را تحت فشار قرار داد، اما در مجموع فکر می‌کنم موقعیت‌های بیشتری نسبت به مس داشتیم. با این حال، بازی در وقت قانونی و اضافه مساوی تمام شد.

سرمربی گل‌گهر درباره عملکرد دروازه‌بان تیمش گفت: در یکی از صحنه‌های ضربه ایستگاهی، مس موقعیت خوبی داشت که مارکوس، دروازه‌بان خارجی ما، بسیار خوب عمل کرد و تیم را در بازی نگه داشت.

تارتار درباره ضربات پنالتی افزود: بازیکنان ما در پنالتی‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و در نهایت توانستیم برنده شویم. بازیکنان پس از پنج روز، در شرایط جوی سنگین، ۱۲۰ دقیقه جنگیدند و به نظرم لیاقت صعود را داشتند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مس رفسنجان گفت: من هرگز نگفتم مس سقوط کرده است. فقط امیدوارم در لیگ برتر بماند، چون در انتهای جدول قرار دارد. این تیم در پنج روز بین دو بازی پیشرفت قابل توجهی داشت و امروز نسبت به بازی قبل، جان‌دارتر و امیدوارکننده‌تر ظاهر شد. با توجه به امکانات باشگاه، حیف است چنین تیمی سقوط کند. اگر تیم تقویت شود و کادر فنی ادامه کار دهد، مس می‌تواند در لیگ برتر باقی بماند و همه استان باید برای حفظ سهمیه کمک کنند. برایشان آرزوی موفقیت دارم.

