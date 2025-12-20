خبرگزاری کار ایران
تارتار: گل‌گهر شایسته صعود بود و حیف است مس سقوط کند!

تیم گل‌گهر سیرجان پس از تساوی بدون گل مقابل مس رفسنجان در وقت‌های قانونی و اضافه، در ضربات پنالتی موفق شد برنده شود و صعود خود به مرحله بعد جام حذفی فوتبال ایران را قطعی کند.

به گزارش ایلنا،  در دیدار یک‌هشتم نهایی جام حذفی، مس رفسنجان دو ضربه پنالتی خود را توسط مهدی شریفی و سامان نریمان‌جهان از دست داد، در حالی که گل‌گهر تمام چهار پنالتی خود را با موفقیت تبدیل به گل کرد. مهدی تیکدری، سیامک نعمتی، علیرضا کاظمی و پویا پورعلی گل‌های تیمشان را به ثمر رساندند تا صعود گل‌گهر قطعی شود.

مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر، در نشست خبری پس از بازی گفت: بازی در ۱۲۰ دقیقه شاید خیلی جذاب نبود، که در مسابقات حذفی طبیعی است. دو تیم پنج روز قبل با هم مسابقه داده بودند و شناخت خوبی از یکدیگر داشتند. هر دو تیم کاملاً یکدیگر را آنالیز کرده بودند.

وی ادامه داد: مس رفسنجان نسبت به بازی قبلی بسیار جان‌دارتر ظاهر شد و روی ضربات ایستگاهی و کرنرها ما را تحت فشار قرار داد، اما در مجموع فکر می‌کنم موقعیت‌های بیشتری نسبت به مس داشتیم. با این حال، بازی در وقت قانونی و اضافه مساوی تمام شد.

سرمربی گل‌گهر درباره عملکرد دروازه‌بان تیمش گفت: در یکی از صحنه‌های ضربه ایستگاهی، مس موقعیت خوبی داشت که مارکوس، دروازه‌بان خارجی ما، بسیار خوب عمل کرد و تیم را در بازی نگه داشت.

تارتار درباره ضربات پنالتی افزود: بازیکنان ما در پنالتی‌ها عملکرد بسیار خوبی داشتند و در نهایت توانستیم برنده شویم. بازیکنان پس از پنج روز، در شرایط جوی سنگین، ۱۲۰ دقیقه جنگیدند و به نظرم لیاقت صعود را داشتند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مس رفسنجان گفت: من هرگز نگفتم مس سقوط کرده است. فقط امیدوارم در لیگ برتر بماند، چون در انتهای جدول قرار دارد. این تیم در پنج روز بین دو بازی پیشرفت قابل توجهی داشت و امروز نسبت به بازی قبل، جان‌دارتر و امیدوارکننده‌تر ظاهر شد. با توجه به امکانات باشگاه، حیف است چنین تیمی سقوط کند. اگر تیم تقویت شود و کادر فنی ادامه کار دهد، مس می‌تواند در لیگ برتر باقی بماند و همه استان باید برای حفظ سهمیه کمک کنند. برایشان آرزوی موفقیت دارم.

