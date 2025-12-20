گرشاسبی: فولاد با جان و دل پیروز شد

وی ادامه داد: با اینکه چند بازیکن کلیدی ما آسیب دیده بودند و نتوانستند به تیم کمک کنند، سایر نفرات با جان و دل بازی کردند تا از این مرحله عبور کنند و به مراحل بالاتر صعود کنند.

گرشاسبی درباره آینده تیم اظهار کرد: امیدوارم موفقیت‌های فولاد ادامه پیدا کند تا در نیم‌فصل با هماهنگی آقای گل‌محمدی، نقاط ضعف تیم را شناسایی و رفع کنیم.

مدیرعامل باشگاه با اشاره به آرامش دوباره تیم افزود: فعلاً حرفه‌ای نیست که آقای گل‌محمدی لیست نقل و انتقالات بدهند، چون بازیکنان دچار استرس می‌شوند. قرار است پس از آخرین مسابقه نیم‌فصل این لیست ارائه شود و ما با هماهنگی اقدام به ترمیم تیم و تلاش برای شادی دل هواداران خواهیم کرد.