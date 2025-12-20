گرشاسبی: فولاد با جان و دل پیروز شد
مدیرعامل باشگاه فولاد پس از برتری دو بر صفر تیمش مقابل چادرملو در جام حذفی، تلاش بازیکنان و حمایت هواداران را دلیل موفقیت تیم دانست و اعلام کرد برنامه تقویت تیم پس از پایان نیمفصل انجام خواهد شد.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا گرشاسبی پس از برد فولاد برابر چادرملو در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: این برد را به هواداران پرشور و پرقدرتمان تقدیم میکنم که امروز در ورزشگاه تیم خودشان را تشویق کردند. همچنین به آقای گلمحمدی، همکارانشان و بازیکنان تیم خسته نباشید میگویم؛ امروز واقعاً تلاش کردند.
وی ادامه داد: با اینکه چند بازیکن کلیدی ما آسیب دیده بودند و نتوانستند به تیم کمک کنند، سایر نفرات با جان و دل بازی کردند تا از این مرحله عبور کنند و به مراحل بالاتر صعود کنند.
گرشاسبی درباره آینده تیم اظهار کرد: امیدوارم موفقیتهای فولاد ادامه پیدا کند تا در نیمفصل با هماهنگی آقای گلمحمدی، نقاط ضعف تیم را شناسایی و رفع کنیم.
مدیرعامل باشگاه با اشاره به آرامش دوباره تیم افزود: فعلاً حرفهای نیست که آقای گلمحمدی لیست نقل و انتقالات بدهند، چون بازیکنان دچار استرس میشوند. قرار است پس از آخرین مسابقه نیمفصل این لیست ارائه شود و ما با هماهنگی اقدام به ترمیم تیم و تلاش برای شادی دل هواداران خواهیم کرد.