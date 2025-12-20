خبرگزاری کار ایران
چراغپور: مس رفسنجان با آمادگی کامل به لیگ برتر بازمی‌گردد

عضو کادرفنی مس رفسنجان پس از شکست تیمش مقابل گل‌گهر در جام حذفی، از نمایش جذاب بازیکنان و آمادگی جسمانی تیم صحبت کرد و تأکید کرد که مس توان بازگشت مقتدرانه به لیگ برتر را دارد.

به گزارش ایلنا،  جلال چراغپور که از زمان حضور مجتبی جباری در راس کادرفنی مس رفسنجان همراه اوست، درباره دیدار مس و گل‌گهر در جام حذفی اظهار کرد: به نظرم بازی خوبی بود و کسانی که مسابقه را تماشا کردند، لذت بردند. در نهایت بازی به وقت اضافه کشیده شد و جذاب‌تر شد. آمادگی جسمانی دو تیم کاملاً مشهود بود و در نهایت ضربات پنالتی تکلیف تیم صعودکننده را مشخص کرد.

وی درباره بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالات مس و مذاکرات با برخی بازیکنان گفت: در این مسائل دخالتی ندارم، چون مدیرفنی تیم هستم؛ اما تصور می‌کنم مدیران باشگاه در حال صحبت با بازیکنان هستند، هرچند من در جریان جزئیات نیستم.

چراغپور در پاسخ به پرسشی درباره بقا تیم در لیگ برتر افزود: امروز شاهد بازی تیم بودید؛ آثار بهبود شرایط قبلی کاملاً مشهود بود. مس رفسنجان قطعاً جزو پنج تیمی خواهد بود که از پایین جدول فاصله می‌گیرد.

او در پایان گفت: امیدواریم و من به شما قول می‌دهم اتفاقات خوبی برای تیم رقم خواهد خورد و حتی ممکن است نتایجی فراتر از انتظار رخ دهد.

