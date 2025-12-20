اطلاعیه باشگاه استقلال درمورد شایعه بیماری قلبی نازون

به گزارش ایلنا، سید مجتبی طباطبایی، معاون حقوقی پیشین باشگاه استقلال، امروز با انتشار ویدئویی در صفحه شخصی خود درباره وضعیت برخی بازیکنان این تیم صحبت‌هایی را مطرح کرد. او در بخشی از اظهاراتش به موضوع ناراحتی قلبی داکنز نازون، مهاجم اهل هائیتی استقلال، اشاره کرد و مدعی شد که در ابتدای فصل، مرکز پزشکی ایفمارک به دلیل مشکلات قلبی، این بازیکن را رد کرده است.

در پی انتشار این اظهارات، باشگاه استقلال ساعاتی بعد با صدور اطلاعیه‌ای رسمی، مطالب مطرح‌شده درباره نازون را تکذیب کرد. آبی‌پوشان ضمن رد ادعای مطرح‌شده، اعلام کردند در صورت ادامه این اظهارنظرها، پیگیری حقوقی و طرح شکایت از معاون حقوقی سابق باشگاه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

باشگاه استقلال دراین خصوص نوشته است: «برخلاف اصول حرفه‌ای، اخلاقی و مقررات حاکم بر محرمانگی اطلاعات پزشکی، نماینده سابق حقوقی باشگاه اقدام به رسانه‌ای‌کردن اطلاعات مرتبط با وضعیت سلامت یکی از بازیکنان نموده است؛ اقدامی که بدون رضایت ذی‌نفع و مغایر با مقررات جاری صورت گرفته است.»

در ادامه اطلاعیه آبی‌پوشان آمده است: «بدیهی است که پیش از انعقاد قرارداد، بازیکن مذکور مطابق مقررات و الزامات پزشکی فیفا و در چارچوب Pre-Competition Medical Assessment (PCMA)، در یکی از مراکز پزشکی مورد تأیید فیفا (FIFA Medical Centre of Excellence) در کشور ترکیه به‌طور کامل مورد ارزیابی پزشکی قرار گرفته و پس از دریافت تأییدیه‌های رسمی پزشکی، قرارداد با وی منعقد شده است. متعاقب آن و در ادامه فرآیند نظارتی سازمان لیگ، بازیکن در مرکز پزشکی عالی فیفا در تهران (ایفمارک) تحت معاینه و بررسی مجدد پزشکی قرار گرفت که در ادامه ارزیابی ها و در راستای صیانت از سلامت بازیکن، وی جهت بررسی‌های تکمیلی به مرکز معتمد ایفمارک ، مرکز تخصصی قلب و عروق شهید رجایی ارجاع و پس از انجام کلیه تست‌های تشخیصی پیشرفته و استاندارد، یک کمیسیون تخصصی با حضور اساتید برجسته قلب و عروق کشور تشکیل گردید و در نهایت، نظر تخصصی و تأییدیه‌های لازم پزشکی بر اساس اصول علمی و استانداردهای بین‌المللی مبنی بر تایید حضور در لیگ فوتبال ایران اخذ شد.»

باشگاه استقلال در بخش بعدی اطلاعیه خود در خصوص نازون نوشته است: «باشگاه تأکید می‌نماید که افشای هرگونه اطلاعات پزشکی بازیکنان بدون مجوز قانونی و رضایت آگاهانه، نقض آشکار اصل محرمانگی اطلاعات پزشکی بوده و با مقررات ملی و بین‌المللی، از جمله مقررات فیفا، در تعارض است.»

استقلالی‌ها در ادامه اعلام کرده‌اند که از طباطبایی شکایت خواهند کرد: «بدین‌وسیله اعلام می‌گردد که باشگاه و بازیکن، حق پیگیری و طرح شکایت حقوقی و قانونی علیه فرد یا افرادی که اقدام به افشای اطلاعات محرمانه پزشکی نموده‌اند را در کلیه مراجع داخلی و بین‌المللی برای خود محفوظ می‌دانند و در این خصوص از هیچ‌گونه اقدام قانونی مقتضی فروگذار نخواهند کرد.»

اطلاعیه استقلال با این جملات به پایان می‌رسد: «باشگاه همواره سلامت بازیکنان، رعایت اصول حرفه‌ای پزشکی و احترام به حقوق فردی را در اولویت مطلق خود قرار داده و متعهد به اجرای دقیق مقررات حاکم بر محرمانگی و اخلاق حرفه‌ای می‌باشد.»

