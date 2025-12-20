خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اصلاح قوانین کشتی آزاد و فرنگی از سوی اتحادیه جهانی

اصلاح قوانین کشتی آزاد و فرنگی از سوی اتحادیه جهانی
کد خبر : 1730501
لینک کوتاه کپی شد.

اتحادیه جهانی کشتی با اعمال مجموعه‌ای از اصلاحات داوری و فنی، قوانین کشتی آزاد و فرنگی را دستخوش تغییراتی کرد که اجرای آن‌ها از مسابقات رسمی آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، اتحادیه جهانی کشتی طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون‌های ملی، مجموعه‌ای از تغییرات در قوانین داوری کشتی آزاد و فرنگی را ابلاغ کرد. این تغییرات پس از ترجمه و بررسی، از سوی کمیسیون داوران فدراسیون کشتی اعلام شده است.

بر اساس این اصلاحات، فاصله منطقه امنیتی بین دو تشک از ۲ متر به حداقل یک متر کاهش یافته و در مسابقاتی با کمتر از ۶ کشتی‌گیر که طی دو روز برگزار می‌شود، تمامی نفرات—even کشتی‌گیرانی که در روز دوم مسابقه ندارند—موظف به ارائه وزن خواهند بود.

طبق قوانین جدید، کشتی‌گیر تحت هیچ شرایطی اجازه قطع شخصی مسابقه را ندارد و در صورت تکرار، مشابه فرار از فن جریمه خواهد شد. همچنین در موضوع خونریزی، اگرچه پس از پایان ۴ دقیقه درمان امکان ادامه کشتی وجود دارد، اما در صورت مشاهده مجدد خونریزی، کشتی‌گیر مصدوم بازنده اعلام می‌شود.

در بخش دخالت‌های فنی، اختیارات سرپرست فنی برای مداخله مستقیم در مواردی مانند ضربه فنی قطعی اعلام‌نشده و رفتارهای خشونت‌آمیز افزایش یافته است. همچنین اگر پس از چلنج یا مشورت داوران مشخص شود قطع کشتی به دلیل برتری فنی یا ریسک اشتباه بوده، ادامه مسابقه در حالت خاک انجام خواهد شد.

در کشتی فرنگی، قانون بازنده شدن کشتی‌گیر پس از دو خطای پا حذف شده و این خطا مانند سایر تخلفات مدافع جریمه می‌شود. همچنین نحوه تعیین برنده در نتیجه ۱-۱ اصلاح شده و در برخی شرایط، امتیاز فنی نسبت به امتیاز غیرفنی برتری خواهد داشت.

از دیگر تغییرات می‌توان به اختصاص یک امتیاز در صورت خروج مدافع با زانو در منطقه زون، اصلاح نحوه امتیازدهی فنون پرتابی، ممنوعیت دفاع با بستن دو دست در حالت خاک کشتی آزاد و محدود شدن خطای «پا روی پا» صرفاً به کشتی فرنگی اشاره کرد.

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده است با توجه به ابهامات موجود در برخی بندها، اجرای عملی و ارزیابی نهایی این قوانین در نخستین مسابقات رسمی سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن