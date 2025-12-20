اصلاح قوانین کشتی آزاد و فرنگی از سوی اتحادیه جهانی

به گزارش ایلنا، اتحادیه جهانی کشتی طی نامه‌ای رسمی به فدراسیون‌های ملی، مجموعه‌ای از تغییرات در قوانین داوری کشتی آزاد و فرنگی را ابلاغ کرد. این تغییرات پس از ترجمه و بررسی، از سوی کمیسیون داوران فدراسیون کشتی اعلام شده است.

بر اساس این اصلاحات، فاصله منطقه امنیتی بین دو تشک از ۲ متر به حداقل یک متر کاهش یافته و در مسابقاتی با کمتر از ۶ کشتی‌گیر که طی دو روز برگزار می‌شود، تمامی نفرات—even کشتی‌گیرانی که در روز دوم مسابقه ندارند—موظف به ارائه وزن خواهند بود.

طبق قوانین جدید، کشتی‌گیر تحت هیچ شرایطی اجازه قطع شخصی مسابقه را ندارد و در صورت تکرار، مشابه فرار از فن جریمه خواهد شد. همچنین در موضوع خونریزی، اگرچه پس از پایان ۴ دقیقه درمان امکان ادامه کشتی وجود دارد، اما در صورت مشاهده مجدد خونریزی، کشتی‌گیر مصدوم بازنده اعلام می‌شود.

در بخش دخالت‌های فنی، اختیارات سرپرست فنی برای مداخله مستقیم در مواردی مانند ضربه فنی قطعی اعلام‌نشده و رفتارهای خشونت‌آمیز افزایش یافته است. همچنین اگر پس از چلنج یا مشورت داوران مشخص شود قطع کشتی به دلیل برتری فنی یا ریسک اشتباه بوده، ادامه مسابقه در حالت خاک انجام خواهد شد.

در کشتی فرنگی، قانون بازنده شدن کشتی‌گیر پس از دو خطای پا حذف شده و این خطا مانند سایر تخلفات مدافع جریمه می‌شود. همچنین نحوه تعیین برنده در نتیجه ۱-۱ اصلاح شده و در برخی شرایط، امتیاز فنی نسبت به امتیاز غیرفنی برتری خواهد داشت.

از دیگر تغییرات می‌توان به اختصاص یک امتیاز در صورت خروج مدافع با زانو در منطقه زون، اصلاح نحوه امتیازدهی فنون پرتابی، ممنوعیت دفاع با بستن دو دست در حالت خاک کشتی آزاد و محدود شدن خطای «پا روی پا» صرفاً به کشتی فرنگی اشاره کرد.

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرده است با توجه به ابهامات موجود در برخی بندها، اجرای عملی و ارزیابی نهایی این قوانین در نخستین مسابقات رسمی سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد.

انتهای پیام/