به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، در نشست خبری پیش از دیدار مقابل خیبر خرم‌آباد در جام حذفی، با اشاره به حساسیت این رقابت‌ها اظهار کرد: جام حذفی شرایط متفاوتی دارد و همه بازی‌ها حکم فینال را دارد. هر تیمی اگر دقت و تمرکز نداشته باشد، ممکن است یک جام را از دست بدهد.

وی با اشاره به دیدار قبلی دو تیم در خرم‌آباد افزود: بازی قبلی ما مقابل خیبر بسیار سخت بود و این تیم نمایش خوبی داشت. مطمئن هستم در این مسابقه هم با بازی دشواری روبه‌رو خواهیم شد.

نویدکیا همچنین با تمجید از کادر فنی و عملکرد تیم خیبر گفت: مهدی رحمتی و همکارانش تیمی جوان، باانگیزه و خطرناک ساخته‌اند که تا اینجا نتایج درخشانی گرفته و می‌تواند برای هر تیمی مشکل‌ساز شود.

سرمربی سپاهان در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره شرایط تیم خود تصریح کرد: این‌گونه نیست که فکر کنیم به شرایط ایده‌آل رسیده‌ایم. روزهای سختی را پشت سر گذاشتیم تا بتوانیم به‌مرور شرایط‌مان را بهتر کنیم، اما اختلاف امتیازی نداریم که باعث کاهش تمرکز بازیکنان شود.

نویدکیا تأکید کرد: می‌دانیم هر بازی را از دست بدهیم، شرایط‌مان بدتر می‌شود. اطمینان دارم همه بازیکنان با تمرکز صددرصد و دقت بالا وارد زمین می‌شوند و می‌دانند این بازی تا چه اندازه برای ما مهم است.

انتهای پیام/