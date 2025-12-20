محرومیت سهپنجرهای بنییاس از نقلوانتقالات
فیفا با صدور حکمی رسمی، باشگاه بنییاس امارات را به دلیل تخلفات مرتبط با پروندههای گذشته، از فعالیت در بازار نقلوانتقالات برای سه دوره متوالی محروم کرد.
به گزارش ایلنا، فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) بهصورت رسمی باشگاه بنییاس امارات را به مدت سه پنجره نقلوانتقالاتی از ثبت بازیکن جدید محروم کرد. این تصمیم از طریق پلتفرم رسمی فیفا و فهرست مربوط به محرومیتهای انضباطی اعلام شده است.
بر اساس حکم صادره، باشگاه بنییاس که در لیگ حرفهای ادنوک امارات حضور دارد، در سه پنجره متوالی داخلی و بینالمللی اجازه ثبت بازیکن جدید نخواهد داشت. فیفا اعلام کرده این محرومیت در نتیجه تخلفات مرتبط با پروندههای پیشین این باشگاه و مطابق با مقررات مصوب این نهاد بینالمللی اعمال میشود.
با این حال، مطابق با قوانین، بنییاس میتواند از بازیکنان فعلی خود استفاده کند و همچنین امکان بهرهگیری از بازیکنان تیمهای پایه برای این باشگاه محفوظ خواهد بود.
این محرومیت در شرایطی اعمال شده که بنییاس فصل دشواری را در لیگ امارات پشت سر میگذارد. این تیم تاکنون تنها یک پیروزی کسب کرده و با ۴ امتیاز از ۸ مسابقه، در رده سیزدهم و ماقبل آخر جدول لیگ امارات در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ قرار دارد؛ آماری که نشان میدهد حکم سهپنجرهای فیفا، چالشهای فنی و مدیریتی این باشگاه را بیش از پیش افزایش خواهد داد.