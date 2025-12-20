خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان دوران ناموفق «دیابلیتو» در لورکوزن

پایان دوران ناموفق «دیابلیتو» در لورکوزن
کد خبر : 1730492
لینک کوتاه کپی شد.

کلودیو اچوری، هافبک جوان آرژانتینی، پس از یک دوره کوتاه و کم‌فروغ در فوتبال آلمان، با تصمیم مشترک منچسترسیتی و بایر لورکوزن به انگلیس بازمی‌گردد و احتمالاً فصل را در تیمی دیگر به‌صورت قرضی ادامه خواهد داد.

به گزارش ایلنا، کلودیو اچوری پس از تجربه‌ای ناموفق در بوندس‌لیگا، از بایر لورکوزن جدا می‌شود و به منچسترسیتی بازمی‌گردد؛ تصمیمی که با توافق دو باشگاه اتخاذ شده و از ماه ژانویه اجرایی خواهد شد. قرارداد قرضی این بازیکن جوان که در ماه آگوست نهایی شده بود، به دلیل کمبود فرصت بازی فسخ شد.

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در شرایط فعلی برنامه‌ای برای استفاده مستقیم از این بازیکن آرژانتینی ندارد، اما خواهان جدایی دوباره او به‌صورت قرضی برای ادامه روند پیشرفت فنی‌اش است. در همین راستا و بر اساس گزارش‌ها، باشگاه خیرونا به‌عنوان یکی از تیم‌های زیرمجموعه سیتی‌گروپ، به توافق نهایی برای جذب اچوری تا پایان فصل نزدیک شده و در عین حال، ریورپلاته نیز علاقه‌مند به بازگرداندن این بازیکن است.

اچوری ۱۹ ساله در دوران حضور خود در لورکوزن به ندرت فرصت بازی پیدا کرد و در مجموع تنها ۲۷۰ دقیقه در ۱۱ مسابقه به میدان رفت و یک پاس گل به نام خود ثبت کرد. او نه در دوره اریک تن‌هاخ و نه با هدایت کاسپر هیولمند موفق به نمایش توانایی‌های کامل خود نشد.

کاسپر هیولمند، سرمربی لورکوزن، نیز پیش از دیدار مقابل لایپزیش اعلام کرد: «ما به همراه منچسترسیتی تصمیم گرفتیم که او بازگردد و به همین دلیل در فهرست تیم برای این دیدار حضور نخواهد داشت. این تصمیم طی روزهای اخیر گرفته شده است.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن