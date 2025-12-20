پایان دوران ناموفق «دیابلیتو» در لورکوزن

به گزارش ایلنا، کلودیو اچوری پس از تجربه‌ای ناموفق در بوندس‌لیگا، از بایر لورکوزن جدا می‌شود و به منچسترسیتی بازمی‌گردد؛ تصمیمی که با توافق دو باشگاه اتخاذ شده و از ماه ژانویه اجرایی خواهد شد. قرارداد قرضی این بازیکن جوان که در ماه آگوست نهایی شده بود، به دلیل کمبود فرصت بازی فسخ شد.

پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در شرایط فعلی برنامه‌ای برای استفاده مستقیم از این بازیکن آرژانتینی ندارد، اما خواهان جدایی دوباره او به‌صورت قرضی برای ادامه روند پیشرفت فنی‌اش است. در همین راستا و بر اساس گزارش‌ها، باشگاه خیرونا به‌عنوان یکی از تیم‌های زیرمجموعه سیتی‌گروپ، به توافق نهایی برای جذب اچوری تا پایان فصل نزدیک شده و در عین حال، ریورپلاته نیز علاقه‌مند به بازگرداندن این بازیکن است.

اچوری ۱۹ ساله در دوران حضور خود در لورکوزن به ندرت فرصت بازی پیدا کرد و در مجموع تنها ۲۷۰ دقیقه در ۱۱ مسابقه به میدان رفت و یک پاس گل به نام خود ثبت کرد. او نه در دوره اریک تن‌هاخ و نه با هدایت کاسپر هیولمند موفق به نمایش توانایی‌های کامل خود نشد.

کاسپر هیولمند، سرمربی لورکوزن، نیز پیش از دیدار مقابل لایپزیش اعلام کرد: «ما به همراه منچسترسیتی تصمیم گرفتیم که او بازگردد و به همین دلیل در فهرست تیم برای این دیدار حضور نخواهد داشت. این تصمیم طی روزهای اخیر گرفته شده است.»

