خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین باخت متوالی مس رفسنجان مقابل گل گهر این بار در جام حذفی

دومین باخت متوالی مس رفسنجان مقابل گل گهر این بار در جام حذفی
کد خبر : 1730477
لینک کوتاه کپی شد.

مس رفسنجان در کمتر از یک هفته دو بار به گل‌گهر سیرجان باخت تا شاگردان مهدی تارتار جواز راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را کسب کنند.

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز (شنبه) تیم‌های مس رفسنجان و گل‌گهر سیرجان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف هم رفتند که در ضربات پنالتی تیم گل‌گهر سیرجان با نتیجه 4 بر یک فاتح آن شد.

این بازی در 90 دقیقه وقت معمول بازی و متعاقب آن دو وقت اضافه 15 دقیقه‌ای گلی در بر نداشت تا ضربات پنالتی تیم پیروز میدان را مشخص کند. در ضربات پنالتی تیم گل‌گهر نمایش بهتری داشت و با درخشش فرزین گروسیان که ضربات پنالتی مهدی شریفی و سامان نریمان جهان را مهار کرد با نتیجه 4 بر یک پیروز شد.

نکته جالب توجه اینکه در بازی امروز مقابل مس رفسنجان مارکوس میراندا سنگربان تیم گل‌گهر بود که قبل از ضربات پنالتی با نظر مهدی تارتار جای خود را به فرزین گروسیان داد، موردی که با ناراحتی دروازه‌بان برزیلی سیرجانی‌ها همراه شد، اما در نهایت به برتری تیمش انجامید.

برتری گل‌گهر سیرجان مقابل مس رفسنجان در حالی رقم خورد که دو تیم پنج روز پیش در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در سیرجان مقابل هم صف‌آرایی کرده بودند که در آن بازی هم شاگردان تارتار با استفاده از امتیاز میزبانی با نتیجه 2 بر صفر شاگردان مجتبی جباری در تیم مس را شکست دادند.

براساس این گزارش، تا به اینجای مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور تیم‌های سایپای تهران، ملوان بندر انزلی و گل‌گهر سیرجان جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات را کسب کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن