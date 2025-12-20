دومین باخت متوالی مس رفسنجان مقابل گل گهر این بار در جام حذفی
مس رفسنجان در کمتر از یک هفته دو بار به گلگهر سیرجان باخت تا شاگردان مهدی تارتار جواز راهیابی به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی را کسب کنند.
به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز (شنبه) تیمهای مس رفسنجان و گلگهر سیرجان در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور در ورزشگاه شهدای مس رفسنجان به مصاف هم رفتند که در ضربات پنالتی تیم گلگهر سیرجان با نتیجه 4 بر یک فاتح آن شد.
این بازی در 90 دقیقه وقت معمول بازی و متعاقب آن دو وقت اضافه 15 دقیقهای گلی در بر نداشت تا ضربات پنالتی تیم پیروز میدان را مشخص کند. در ضربات پنالتی تیم گلگهر نمایش بهتری داشت و با درخشش فرزین گروسیان که ضربات پنالتی مهدی شریفی و سامان نریمان جهان را مهار کرد با نتیجه 4 بر یک پیروز شد.
نکته جالب توجه اینکه در بازی امروز مقابل مس رفسنجان مارکوس میراندا سنگربان تیم گلگهر بود که قبل از ضربات پنالتی با نظر مهدی تارتار جای خود را به فرزین گروسیان داد، موردی که با ناراحتی دروازهبان برزیلی سیرجانیها همراه شد، اما در نهایت به برتری تیمش انجامید.
برتری گلگهر سیرجان مقابل مس رفسنجان در حالی رقم خورد که دو تیم پنج روز پیش در چارچوب هفته چهاردهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور در سیرجان مقابل هم صفآرایی کرده بودند که در آن بازی هم شاگردان تارتار با استفاده از امتیاز میزبانی با نتیجه 2 بر صفر شاگردان مجتبی جباری در تیم مس را شکست دادند.
براساس این گزارش، تا به اینجای مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور تیمهای سایپای تهران، ملوان بندر انزلی و گلگهر سیرجان جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات را کسب کردهاند.