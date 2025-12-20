دو طلای بلیتس جهان برای شطرنج ایران
نمایندگان شطرنج ایران با عملکردی درخشان در رقابتهای جهانی ردههای سنی، موفق شدند عناوین قهرمانی بخش بلیتس را در دو رده مختلف از آن خود کنند.
به گزارش ایلنا، در جریان رقابتهای بلیتس پیکارهای قهرمانی ردههای سنی شطرنج جهان که طی دو روز در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد، رامتین کاکاوند در رده سنی زیر ۱۳ سال آزاد با کسب ۸ امتیاز از ۹ دیدار، به عنوان قهرمانی دست یافت.
در ادامه این رقابتها، روشا اکبری نیز در رده سنی زیر ۱۵ سال دختران با کسب ۷.۵ امتیاز از ۹ بازی، بالاتر از سایر رقبا ایستاد و مدال طلای قهرمانی جهان را برای ایران به ارمغان آورد.
این مسابقات از روز گذشته آغاز شد و امروز با برگزاری دیدارهای پایانی به پایان رسید. هر دو شطرنجباز ایرانی که از مدعیان اصلی قهرمانی به شمار میرفتند، با نمایش عملکردی قابلقبول موفق شدند عنوان نخست بخش بلیتس جهان را از آن خود کنند.