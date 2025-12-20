​رسمی: تیاگو سیلوا به پورتو پیوست

به گزارش ایلنا، تیاگو سیلوا، مدافع باتجربه فوتبال برزیل، پس از فسخ قراردادش با فلومیننزه، به‌طور رسمی به باشگاه پورتو پرتغال پیوست تا در ۴۱ سالگی بار دیگر فوتبال اروپا را تجربه کند. این انتقال در حالی نهایی شد که طی هفته‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره بازگشت او به میلان مطرح شده بود.

باشگاه پورتو عصر روز شنبه به‌صورت رسمی از جذب تیاگو سیلوا، مدافع ۴۱ ساله برزیلی، خبر داد؛ انتقالی که بسیاری از هواداران و رسانه‌های اروپایی را غافلگیر کرد. سیلوا که این هفته قرارداد خود را با فلومیننزه فسخ کرده بود، تصمیم گرفت بار دیگر به فوتبال اروپا بازگردد.

در روزهای گذشته، رسانه‌های ایتالیایی از علاقه باشگاه میلان برای جذب دوباره این مدافع باتجربه خبر داده بودند، اما در نهایت این پورتو بود که موفق شد امضای سیلوا را پای قرارداد بگیرد؛ باشگاهی که او پیش‌تر نیز سابقه حضور در آن را داشته است.

تیاگو سیلوا در سال ۲۰۰۵ برای تیم دوم پورتو به میدان رفته بود و حالا پس از نزدیک به دو دهه، بار دیگر به این باشگاه پرتغالی بازمی‌گردد. این مدافع سرشناس که با لقب «او مونسترو» (هیولا) شناخته می‌شود، پیش از این سابقه بازی در تیم‌های بزرگی همچون میلان، پاری‌سن‌ژرمن و چلسی را در کارنامه خود ثبت کرده و با پیوستن به پورتو، چهارمین تجربه حضورش در سطح اول فوتبال اروپا را آغاز خواهد کرد.

انتهای پیام/