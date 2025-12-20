خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جام حذفی

ملوان با شکست مس شهر بابک به یک چهارم صعود کرد

ملوان با شکست مس شهر بابک به یک چهارم صعود کرد
کد خبر : 1730473
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال ملوان بندر انزلی برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کار سختی در مصاف با مس شهر بابک نداشت.

به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور از ساعت 16:30 امروز (شنبه)‌ تیم‌های ملوان بندر انزلی و مس شهر بابک در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم رفتند که در این بازی تیم میزبان صاحب برتری 3 بر صفر شد.

برای ملوان در این بازی خانگی غلامرضا ثابت ایمانی (41) و علیرضا رمضانی (59 و 80) موفق به گلزنی شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملوان در دقیقه 35 صاحب یک ضربه پنالتی شد و محمد پاپی نتوانست آن را تبدیل به گل کند.

با این نتیجه ملوان بندر انزلی به تیم سایپا پیوست که ساعاتی قبل با شکست تیم هوادار تهران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور صعود کرده بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن