جام حذفی
ملوان با شکست مس شهر بابک به یک چهارم صعود کرد
تیم فوتبال ملوان بندر انزلی برای راهیابی به مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کار سختی در مصاف با مس شهر بابک نداشت.
به گزارش ایلنا، در یکی از دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور از ساعت 16:30 امروز (شنبه) تیمهای ملوان بندر انزلی و مس شهر بابک در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران بندر انزلی به مصاف هم رفتند که در این بازی تیم میزبان صاحب برتری 3 بر صفر شد.
برای ملوان در این بازی خانگی غلامرضا ثابت ایمانی (41) و علیرضا رمضانی (59 و 80) موفق به گلزنی شدند. این نتیجه در حالی رقم خورد که تیم ملوان در دقیقه 35 صاحب یک ضربه پنالتی شد و محمد پاپی نتوانست آن را تبدیل به گل کند.
با این نتیجه ملوان بندر انزلی به تیم سایپا پیوست که ساعاتی قبل با شکست تیم هوادار تهران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور صعود کرده بود.