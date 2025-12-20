خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چلسی در سنت جیمزز پارک از شکست گریخت

چلسی در سنت جیمزز پارک از شکست گریخت
کد خبر : 1730466
لینک کوتاه کپی شد.

تیم‌های چلسی و نیوکاسل در شروع هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس به تساوی رسیدند. این در حالی است که چلسی ابتدا با دو گل از میزبان عقب بود.

به گزارش ایلنا، تیم‌های نیوکاسل و چلسی از ساعت ۱۶ در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند.

نیوکاسل که برخلاف فصل گذشته چهره‌ای یک تیم مدعی را ندارد، در سنت جمیز پارک ابتدا توانست با گل‌های نیک وولتمایده در دقایق ۴ و ۲۰، از چلسی پیش بیفتد.

آبی‌های لندن در نیمه دوم اما به بازی برگشتند و ریس جمیز در دقیقه ۴۹ و ژائو پدرو در دقیقه ۶۶ دروازه نیوکاسل را باز کردند تا بازی به تساوی کشیده شود. در ادامه تلاش دو تیم نتیجه‌ای نداشت تا نیوکاسل و چلسی با تساوی ۲-۲- به کارشان پایان بدهند و امتیازها را تقسیم کنند.

چلسی با این تساوی، ۲۸ امتیازی و در رده چهارم قرار دارد. نیوکاسل هم با ۲۵ امتیاز در رده نهم قرار گرفت.

برنامه سایر بازی‌های امشب هفته هفدهم به شرح زیر است:

ساعت ۱۸:۳۰

بورنموث - برنلی

برایتون - ساندرلند

منچسترسیتی - وستهم

ولورهمپتون - برنتفورد

ساعت ۲۱:۰۰

تاتنهام - لیورپول

ساعت ۲۳:۳۰

اورتون - آرسنال

لیدز- کریستال پالاس

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن