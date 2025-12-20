چلسی در سنت جیمزز پارک از شکست گریخت

به گزارش ایلنا، تیم‌های نیوکاسل و چلسی از ساعت ۱۶ در چارچوب هفته هفدهم لیگ برتر انگلیس به مصاف هم رفتند.

نیوکاسل که برخلاف فصل گذشته چهره‌ای یک تیم مدعی را ندارد، در سنت جمیز پارک ابتدا توانست با گل‌های نیک وولتمایده در دقایق ۴ و ۲۰، از چلسی پیش بیفتد.

آبی‌های لندن در نیمه دوم اما به بازی برگشتند و ریس جمیز در دقیقه ۴۹ و ژائو پدرو در دقیقه ۶۶ دروازه نیوکاسل را باز کردند تا بازی به تساوی کشیده شود. در ادامه تلاش دو تیم نتیجه‌ای نداشت تا نیوکاسل و چلسی با تساوی ۲-۲- به کارشان پایان بدهند و امتیازها را تقسیم کنند.

چلسی با این تساوی، ۲۸ امتیازی و در رده چهارم قرار دارد. نیوکاسل هم با ۲۵ امتیاز در رده نهم قرار گرفت.

برنامه سایر بازی‌های امشب هفته هفدهم به شرح زیر است:

ساعت ۱۸:۳۰

بورنموث - برنلی

برایتون - ساندرلند

منچسترسیتی - وستهم

ولورهمپتون - برنتفورد

ساعت ۲۱:۰۰

تاتنهام - لیورپول

ساعت ۲۳:۳۰

اورتون - آرسنال

لیدز- کریستال پالاس

