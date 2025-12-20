خبرگزاری کار ایران
عالیشاه کاپیتانی را به مرتضی داد!

مرتضی پورعلی گنجی در بازی دوستانه به عنوان کاپیتان به میدان رفت.

به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی‌گنجی که در شب تلخ حذف پرسپولیس از جام حذفی مقابل تراکتور، یکی از چهره‌های بدشانس تیمش بود، تنها یک روز بعد به عنوان کاپیتان وارد زمین شد.

مدافع باتجربه پرسپولیس در دیدار جام حذفی تبریز، در دقایق پایانی وقت‌های اضافه وارد زمین شد تا جای ابرقویی را که در دقایق پایانی دچار گرفتگی عضله شد، پر کند. پورعلی‌گنجی یکی از ضربات حساس پرسپولیس را از دست داد تا فشار روحی سنگینی را تجربه کند و شبی تلخ برایش رقم بخورد.

 یک روز بعد از آن مسابقه، در بازی دوستانه‌ای که با حضور بازیکنان ذخیره و کمتر به میدان رفته مقابل تیم عقاب تهران برگزار شد، مرتضی پورعلی‌گنجی به عنوان کاپیتان وارد زمین شد.

نکته جالب توجه، حضور امید عالیشاه در این مسابقه دوستانه بود. کاپیتان اول پرسپولیس که طبق روال همیشگی بازی‌های دوستانه بازوبند را به یکی دیگر از بازیکنان باتجربه تیم می‌سپارد، این بار هم کاپیتانی را به پورعلی‌گنجی داد تا به نوعی از او حمایت کند.

نکته جالب اینکه مرتضی با وجود کاپیتانی در این بازی بازوبند نیست و به عکس ابتدای مسابقه اکتفا کرد. شماره هشت سرخ‌ها یکی از گل‌های برتری چهارگله تیمش در این دیدار را به ثمر رساند.

