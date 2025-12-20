خبرگزاری کار ایران
اعلام علت عدم استفاده از VAR در دیدار مس رفسنجان و گل‌گهر

با وجود آماده‌به‌کار بودن کامل سیستم ‌داور ویدئویی، دیدار تیم‌های مس رفسنجان و گل‌گهر سیرجان بدون استفاده از VAR برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، مسابقه دو تیم مس رفسنجان و گل‌گهر سیرجان که از ساعت 16:15 امروز در چارچوب رقابت‌های جام حذفی آغاز شد، در شرایطی برگزار شد که تمام تجهیزات مربوط به VAR بدون هیچ‌گونه نقص فنی در ورزشگاه مستقر بودند اما عدم هماهنگی میزبان با صدا و سیمای استان باعث شد امکان استفاده از دوربین‌های مرتبط با VAR در جریان مسابقه فراهم نشود و این فناوری مورد استفاده قرار نگیرد.

این در حالی است که تمام تست‌های فنی سیستم کمک‌داور ویدئویی از شب گذشته در ورزشگاه شهدای مس انجام شده و با موفقیت همراه بود.

انتهای پیام/
