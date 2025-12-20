بازجویی از رئیس باشگاه فنرباغچه در پرونده گسترده مواد مخدر

به گزارش ایلنا، سعادت الدین ساران، رئیس باشگاه فنرباغچه، روز شنبه و پس از بازگشت به کشور، در چارچوب یک پرونده پرحاشیه مرتبط با مواد مخدر، از سوی مقام‌های قضایی مورد پرسش قرار گرفت. این پرونده که دامنه آن در روزهای اخیر گسترش یافته، شماری از چهره‌های شناخته‌شده عمومی را در بر می‌گیرد.

دادستانی در این پرونده در حال بررسی این موضوع است که آیا ساران در تسهیل مصرف مواد مخدر غیرقانونی یا تهیه آن نقش داشته است یا خیر. این بررسی‌ها بر اساس برخی مستندات و شواهدی انجام می‌شود که در حال حاضر تحت ارزیابی مقام‌های قضایی قرار دارد.

این تحقیقات پیش‌تر به بازداشت چند چهره رسانه‌ای از جمله محمد آکف ارسوی، سردبیر شبکه تلویزیونی هابرترک، و الا رومیسه جبه‌چی، مجری این شبکه، منجر شده بود.

تجمع هواداران فنرباغچه و تأکید ساران بر همکاری کامل

دادستانی کل استانبول روز جمعه به‌طور رسمی ساران را برای ادای توضیحات احضار کرد. همچنین در ادامه روند تحقیقات، بازرسی‌هایی از محل اقامت او انجام شد.

وکیل ساران اعلام کرد که رئیس باشگاه فنرباغچه برای تماشای یک مسابقه بسکتبال و انجام مذاکرات نقل‌وانتقالاتی به ایتالیا سفر کرده بود و به‌محض اطلاع از روند قضایی، نخستین پرواز ممکن را برای بازگشت به ترکیه رزرو کرد.

پرواز ساران بامداد شنبه ساعت ۰۰:۵۰ به وقت محلی در فرودگاه آتاتورک استانبول به زمین نشست. او در بدو ورود، با استقبال شماری از مدیران باشگاه و گروهی از هواداران فنرباغچه مواجه شد. هواداران با تجمع مقابل خروجی ترمینال، شعارهایی از جمله «سرت را بالا بگیر، فنرباغچه پشت توست» سر دادند.

ساران پس از ورود، در جمع خبرنگاران تأکید کرد که قصد فرار از عدالت را نداشته و همکاری کامل با مقام‌های قضایی خواهد داشت.

ارائه نمونه‌های پزشکی قانونی پس از بازجویی

بازجویی از رئیس باشگاه فنرباغچه در دادسرای چاغلایان استانبول حدود دو ساعت به طول انجامید. پس از آن، وی برای ارائه نمونه‌های خون و مو به شورای پزشکی قانونی منتقل شد؛ نمونه‌هایی که قرار است در ارزیابی‌های تخصصی این پرونده مورد استفاده قرار گیرد.

بر اساس اعلام منابع قضایی، پس از تکمیل این مراحل، ساران بار دیگر به دادسرا بازخواهد گشت تا روند قانونی پرونده ادامه یابد.

سادالدین ساران یک تاجر ترک-آمریکایی است و مالک هلدینگ ساران به شمار می‌رود؛ مجموعه‌ای که در حوزه‌های رسانه، صنایع دفاعی و هوافضا فعالیت دارد.

