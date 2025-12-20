پیام ویژه بیرانوند بعد از بازی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند که با سیو پنالتی حسین کنعانی‌زادگان مانع از پیروزی تیم پرسپولیس شد و تراکتور را به برد در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی رساند، در صفحه اینستاگرامش پیامی به هواداران تراکتور داده و از آنها خواسته تا اتفاقات بازی پرسپولیس را فراموش کنند.

بیرانوند همچنین از هواداران تیمش خواسته علی رغم سرمای هوا و ساعت نامناسب، در دیدار مقابل تراکتور استادیوم را پر کنند و تیم خود را مورد حمایت قرار بدهند چرا که به زعم بیرانوند، هواداران تنها دلخوشی و حامی تیم تراکتور هستند.

این پیام را در ادامه بخوانید: اتفاقات چند روز اخیر هرچی بوده تموم شده چونکه ما کارهای زیادی برای انجام دادن پیش رو داریم. از امروز همه تمرکزمون باید برای دیدار فوق‌العاده حساس مقابل تیم قدرتمند و پرستاره الدحیل باشه. این بازی خیلی برای ما مهمه و سرنوشت‌سازه و اصلاً جایی برای اشتباه کردن نیست. می‌دونیم هوای تو تبریز خیلی سرده و تایم بازی هم طوریه که تو سردترین زمان ممکن برگزار میشه. با این حال ما جز شما شورها نه حامی داریم نه دلخوشی. خیلی به انرژی شما و حمایت‌هاتون نیاز داریم و منتظریم روز بازی مقابل الدحیل به ورزشگاه پر و یک‌دست قرمز ببینیم. تنهامون نذارید چون ما در کنار هم قوی‌تریم .

