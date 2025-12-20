پیام ویژه بیرانوند بعد از بازی پرسپولیس
علیرضا بیرانوند در یک استوری در مورد بازی الدحیل صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند که با سیو پنالتی حسین کنعانیزادگان مانع از پیروزی تیم پرسپولیس شد و تراکتور را به برد در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی رساند، در صفحه اینستاگرامش پیامی به هواداران تراکتور داده و از آنها خواسته تا اتفاقات بازی پرسپولیس را فراموش کنند.
بیرانوند همچنین از هواداران تیمش خواسته علی رغم سرمای هوا و ساعت نامناسب، در دیدار مقابل تراکتور استادیوم را پر کنند و تیم خود را مورد حمایت قرار بدهند چرا که به زعم بیرانوند، هواداران تنها دلخوشی و حامی تیم تراکتور هستند.
این پیام را در ادامه بخوانید: اتفاقات چند روز اخیر هرچی بوده تموم شده چونکه ما کارهای زیادی برای انجام دادن پیش رو داریم. از امروز همه تمرکزمون باید برای دیدار فوقالعاده حساس مقابل تیم قدرتمند و پرستاره الدحیل باشه. این بازی خیلی برای ما مهمه و سرنوشتسازه و اصلاً جایی برای اشتباه کردن نیست. میدونیم هوای تو تبریز خیلی سرده و تایم بازی هم طوریه که تو سردترین زمان ممکن برگزار میشه. با این حال ما جز شما شورها نه حامی داریم نه دلخوشی. خیلی به انرژی شما و حمایتهاتون نیاز داریم و منتظریم روز بازی مقابل الدحیل به ورزشگاه پر و یکدست قرمز ببینیم. تنهامون نذارید چون ما در کنار هم قویتریم .