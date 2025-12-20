فلیک: غیبت رافینیا در تیم منتخب سال یک جوک بود!

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک، سرمربی بارسلونا، در آستانه دیدار فردای تیمش مقابل ویارئال در هفته هفدهم لالیگا، در نشست خبری حاضر شد و به سؤالات مختلف خبرنگاران پاسخ داد.

فلیک در ابتدای صحبت‌هایش درباره اهمیت این مسابقه گفت: «برای ما هر بازی، مهم‌ترین بازی است. همه مسابقات دشوار هستند، اما فردا مقابل تیمی بزرگ قرار می‌گیریم که فلسفه مشخصی در بازی دارد؛ فوتبالی مستقیم و با سبک مناسب. باید به سرمربی و تیم ویارئال تبریک بگویم؛ آن‌ها پیشرفت زیادی داشته‌اند و عملکرد بسیار خوبی ارائه می‌دهند.»

سرمربی آلمانی بارسا درباره وضعیت پدری توضیح داد: «او در دسترس نیست. از این موضوع خوشحال نیستم، اما شرایط همین است. پدری مصدوم است و برای بازی بعدی مقابل اسپانیول آماده خواهد بود. مشکلی در ناحیه ساق پا دارد؛ شاید بتواند بازی کند، اما ریسک بالاست و بهترین تصمیم، استراحت دادن به اوست.»

فلیک در ادامه تأکید کرد: «مصدومیت او خطرناک نیست، اما نیاز به مراقبت و درمان دارد. ما هیچ ریسکی روی مصدومیت همسترینگ انجام نمی‌دهیم. بازی اسپانیول و سوپرجام در پیش است و در ماه ژانویه به او نیاز داریم. ضمن اینکه بازیکنان باکیفیت دیگری هم در تیم حضور دارند.»

در پاسخ به پرسشی درباره برگزاری دیدار دوستانه ویارئال و اینتر میامی، فلیک گفت: «شرایط همین است. خوشحالم که این بازی در ورزشگاه ویارئال برگزار می‌شود و تصمیم گرفته‌شده را می‌پذیرم.»

او در بخش دیگری از نشست خبری، با اشاره به سال شخصی خود اظهار داشت: «این سال، فوق‌العاده‌ترین و موفق‌ترین سال زندگی من بوده است. زندگی من در اینجا عالی است، اما حالا باید درباره آینده صحبت کنیم تا این روند ادامه پیدا کند. ما اهداف مشخصی داریم. قهرمانی‌های سال گذشته فوق‌العاده بودند، اما باید رو به جلو نگاه کنیم.»

فلیک درباره وضعیت روبرت لواندوفسکی نیز خبر خوبی داد و گفت: «او آماده بازی است و یکی از گزینه‌های فردا خواهد بود. در جام حذفی و بازی قبلی لالیگا نمی‌خواستیم ریسک کنیم، اما حالا در دسترس است و می‌تواند بازی کند. این خبر خوبی برای ماست.»

سرمربی بارسلونا در خصوص تمدید قرارداد خود تصریح کرد: «یک سال و نیم مربیگری، زمان زیادی است. از حضور در این باشگاه خوشحالم؛ کار با دکو، کادر فنی و بازیکنان فوق‌العاده است. کار دکو بی‌نظیر بوده و رئیس باشگاه دلیل اصلی حضور من در اینجاست. اعتماد بسیار مهم است و ما آن را احساس می‌کنیم. بعد از انتخابات خواهیم دید چه اتفاقی می‌افتد. دوست دارم کارم را اینجا ادامه بدهم و مسئولیت عملکرد و جام‌ها را بر عهده بگیرم. امیدوارم بتوانیم موفقیت فصل آینده را تضمین کنیم.»

فلیک درباره فرانکی دی‌یونگ و ساختار تیم گفت: «کنترل و ثبات در تیم بسیار مهم است و این را دیده‌ایم. اریک در پست هافبک دفاعی بازی کرد و فرانکی این شرایط را درک می‌کند. او دوست دارد بازی کند و بازیکنی فوق‌العاده و مهم است. داشتن بازیکنانی که سطح کیفی تیم را بالا می‌برند، ضروری است. کیفیت و رقابت لازم است. همه آماده‌اند و انگیزه دارند. می‌خواهیم ویارئال را شکست دهیم؛ بازی سختی خواهد بود، اما به کیفیت بازیکنانم ایمان دارم.»

او درباره انگیزه ویارئال نیز گفت: «آن‌ها به‌خاطر شکست در جام حذفی انگیزه زیادی خواهند داشت. بازی مقابل تیم‌های دسته پایین‌تر همیشه سخت است؛ ما هم مقابل چنین تیم‌هایی به مشکل خوردیم. تیم‌های کوچک با تمام توان بازی می‌کنند.»

فلیک درباره مارک کاسادو اظهار داشت: «او می‌تواند در سمت راست و به‌عنوان مدافع کناری بازی کند، اما بیشتر یک هافبک دفاعی یا هافبک باکس‌تو‌باکس است. برای من مهم است که در این پست‌ها بازیکنان بیشتری داشته باشیم. او از دقایق بازی‌اش کاملاً راضی نیست، اما این بارسلوناست؛ ما بازیکنان خوبی داریم و همه می‌خواهند بازی کنند.»

سرمربی بارسا در بخش دیگری از صحبت‌هایش به جنبه انسانی تیم اشاره کرد و گفت: «باید روی منافع تیم تمرکز کنیم، اما همه انسان هستیم و احساس داریم. اگر بازیکنی بازی نکند، با او صحبت می‌کنم و دلیلش را توضیح می‌دهم. درِ اتاقم همیشه باز است. من اینجا هستم تا به بازیکنان کمک کنم پیشرفت کنند، اما در نهایت تیم باید به‌عنوان یک مجموعه بازی کند.»

در پایان نشست خبری، فلیک با لحنی صریح به غیبت رافینیا در تیم منتخب سال فیفا واکنش نشان داد و گفت: «نمی‌خواهم بگویم چه کسی بهتر است، اما نبودن رافینیا در تیم منتخب فیفا برایم عجیب است؛ به نظر می‌رسد یک جوک باشد. تأثیرگذاری او فوق‌العاده بوده؛ گل‌ها، بازی‌ها و پاس‌گل‌هایش را دیده‌ایم. این تصمیم منصفانه نیست و باید این را بگویم. واقعاً باورم نمی‌شود.»

انتهای پیام/