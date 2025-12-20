مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد عزادار شد
حسین خبیری، مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد، در سوگ از دست دادن مادرش داغدار شد.
به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرم آباد در اطلاعیهای اعلام کرد که حسین خبیری، عضو سابق هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و مدیرعامل فعلی خیبر خرم آباد، در سوگ از دست دادن مادر گرامیاش داغدار شده است.
در پیام این باشگاه آمده است:"جناب آقای حسین خبیری مدیرعامل محترم باشگاه خیبر خرمآباد درگذشت والده گرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر را از درگاه پروردگار بزرگ خواستاریم."
خبرگزاری ایلنا هم این مصیبت را به حسین خبیری و خانوادهاش تسلیت میگوید.