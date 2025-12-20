مدیرعامل باشگاه خیبر خرم آباد عزادار شد

به گزارش ایلنا، باشگاه خیبر خرم آباد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حسین خبیری، عضو سابق هیات مدیره باشگاه پرسپولیس و مدیرعامل فعلی خیبر خرم آباد، در سوگ از دست دادن مادر گرامی‌اش داغدار شده است.

در پیام این باشگاه آمده است:"جناب آقای حسین خبیری مدیرعامل محترم باشگاه خیبر خرم‌آباد درگذشت والده گرامی‌تان را به شما و خانواده محترم تسلیت گفته و برای آن عزیز از دست رفته علو درجات و برای بازماندگان صبر را از درگاه پروردگار بزرگ خواستاریم."

خبرگزاری ایلنا هم این مصیبت را به حسین خبیری و خانواده‌اش تسلیت می‌گوید.

