تغییر زمان دو مسابقه لیگ برتر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، دیدار دو تیم شمس آذر قزوین و تراکتور تبریز از هفته پانزدهم لیگ برتر به جای روز شنبه ۶ دی ماه در روز جمعه ۵ دی ساعت ۱۵:۳۰ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار می شود.

همچنین مسابقه دو تیم تراکتور تبریز و ملوان بندرانزلی به جای روز چهارشنبه ۱۰ دی در روز سه شنبه ۹ دی ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.

این تغییرات با درخواست دو باشگاه تراکتور و شمس آذر قزوین و همچنین موافقت ملوان بندر انزلی انجام شد.

