بازسازی استادیوم ۱۱۱ ساله با استفاده از هواپیماهای غیرقابل استفاده (عکس)
فرانسوا کلمان، مسئول بازسازی استادیوم استراسبورگ، به دنبال راهی منحصر به فرد برای توسعه این استادیوم بود و احتمالاً انتظار نداشت که پاسخ را از یک سفر به کوههای پیرنه و یک گاراژ هواپیما پیدا کند!
به گزارش ایلنا، بازدید از یک شرکت واقع در نزدیکی مرز فرانسه و اسپانیا او را به مجموعهای از هواپیماهای مسافربری غیرقابل استفاده رساند که آماده جداسازی اجزای خود و ارسال برای استفادههای دیگر بودند. این یک نمونه بزرگ از بازیافت بود که شامل بدنههای هواپیمای ایرباس A340 بود.
این ایده تمام نیازهای لازم برای ایجاد نمای جدید ایستگاه جنوبی استراسبورگ را برآورده میکرد. تیم فوتبال این باشگاه که در لیگ برتر فرانسه حضور دارد، به دنبال بازسازی جزئی استادیوم خود بود که بخشی از برنامه توسعهای باشگاه است که در این فصل در لیگ کنفرانس اروپا نیز شرکت میکند.
فرآیند مناقصه برای طراحی ایستگاه به شرکت «پاپولس» واگذار شد که پروژههای دیگری مانند استادیوم تاتنهام اسپرز در لندن و استادیوم آویوا در دوبلین را نیز در کارنامه دارد. کلمان، رئیس پاپولس در فرانسه و مسئول پروژه استراسبورگ، به دنبال گزینهای پایدار بود که شخصیت باشگاه را حفظ کند، هزینه زیادی نداشته باشد و بهطور قابل توجهی متفاوت باشد.
در اینجا بود که ایرباس A340 به کار آمد! با استفاده از یک اره الماسه -ارهای با لبههای الماس که قدرت برش سنگین را فراهم میکند- هواپیماها برش داده شدند و بخشهایی از بدنههای آنها به استراسبورگ منتقل شدند تا به عنوان بخشی از نمای ایستگاه جنوبی مورد استفاده قرار بگیرند.
اگر به دور استادیوم بگردید، در میان کارهای در حال انجام، نمایی چشمگیر ساخته شده از این هواپیماهای سابق را خواهید دید. پنلهای آلومینیومی سفید و بافتدار که به صورت عمودی در خارج از ساختمان آویزان شدهاند، با رنگ آبی در داخل ساختمان هماهنگ شدهاند تا با رنگهای باشگاه مطابقت داشته و حس هویت را ایجاد کنند. کلمان آن را «ارتعاشی از نور و سایه» توصیف میکند. در حال حاضر تنها بخشی از کار کامل شده و پس از اتمام کار، ۱۹۶ پنل به ایستگاه متصل خواهد شد.
باقیمانده پنلها در ماه مارس نصب خواهد شد، زمانی که امکان خرید قطعات کافی وجود داشته باشد. سپس این پنلها بلند شده و در جای خود قرار خواهند گرفت.
زمانی که «اتلتیک» در بازی لیگ کنفرانس اروپا مقابل کریستال پالاس در اواخر نوامبر به آنجا میرود، جمعیت در استادیوم واقع در منطقه الزاس در شمالشرقی فرانسه و نزدیک به مرز آلمان، پس از یک اعتراض خاموش علیه مالکان، بلوکو، که همچنین کنترل چلسی در لیگ برتر را بر عهده دارند، در ۱۵ دقیقه اول به زندگی پر سر و صدا میپردازند.
استادیوم «استاد دو لا ماین» بیش از ۱۱۰ سال است که ایستاده و در این مدت چندین بازسازی را تجربه کرده، اما هیچکدام به اندازه آخرین بازسازی خاص نبوده است. تصمیم بر این شد که بهطور کامل بازسازی نشود، بلکه ایستگاه اصلی جنوبی جایگزین شده و بازسازی جزئی در سه ایستگاه دیگر انجام شود. هزینه پروژه از سوی پاپولس ۱۶۰ میلیون پوند (۲۱۳ میلیون دلار) برآورد شده است.
باشگاه، مقامات محلی و معماران همه به دنبال چیزی منحصر به فرد و زنده بودند، در حالیکه میخواستند حس قوی هویت استراسبورگ را حفظ کنند. پایداری محیطی نیز عاملی مهم در این پروژه بود. کلمان میپرسد: «ما به عنوان معماران چگونه میتوانیم مکالمه را شروع کنم و دید و ارائه آنچه باید باشد را افزایش دهیم و به میراث خود نسبت به نسل آینده احترام بگذاریم؟»
هدف نمای بازیافتی دوگانه است: نه تنها پوششی متمایز ارائه میدهد بلکه مزایای زیستمحیطی نیز دارد.
کلمان توضیح میدهد:«جهت زمین بازی به سمت شرق-غرب است، به این معنی که ایستگاه رسمی به سمت جنوب است.» بنابراین، ما میخواستیم بدانیم چگونه میتوانیم ایستگاه را از آفتاب محافظت کنیم. ما به ایده استفاده از قطعات بدنه، برش خورده بهخوبی، به عنوان سایهبان برای محافظت از کل استادیوم رسیدیم. این ایده اصلی بود.
«ما همچنین از تصمیم مقامات محلی و باشگاه که قبل از فرآیند مناقصه برای تخریب و بازسازی ایستگاه جنوبی و انجام یک بازسازی سبک در سه ایستگاه دیگر گرفته شد، استفاده کردیم. این در را برای ما باز کرد تا بگوییم: چگونه میتوانیم پیام را بهبود ببخشیم و چیزی جدید و نوآورانه بیاوریم؟ این مکالمه را باز میکند که: چه چیز دیگری میتوانیم انجام دهیم؟ ما دیگر یکی از اینها را انجام نخواهیم داد زیرا این منحصر به فرد است و برای استراسبورگ است.»
با عمل به عنوان سایهبان، این پنلها مصرف انرژی را که در غیر این صورت برای خنک کردن استادیوم در روزهای گرم لازم بود، کاهش میدهند. آنها همچنین اجازه میدهند نور طبیعی به داخل استادیوم سرازیر شود.
در مجموع ۳۰ هواپیمای غیرقابل استفاده در این پروژه به کار گرفته میشوند که ۴۶ درصد کربن را نسبت به گزینههای موجود کاهش میدهند یعنی تقریباً ۱۲۹ تن دیاکسید کربن. هرچند این مقدار نسبتاً کوچک است اما پیامی است که همه طرفها امیدوارند الهامبخش دیگران باشد.
مارک کلر، رئیس باشگاه، میگوید:«ماین یک مکان منحصر به فرد در فوتبال فرانسه است. هر مرحله از بازسازی باید هویت را حفظ و تقویت کند. انجام کاری که در هیچکجا نمیبینید، مانند ادغام بدنهها، بهطور مستقیم به آن کمک میکند. این ابداعی است و نشان میدهد که باشگاه میتواند بدون از دست دادن روح خود نوآوری کند. در چند ماه آینده، این جزء نمادین استادیوم خواهد بود و به چیزی شناختهشده تبدیل میشود.
«این نوع ایده هویت ما را تقویت میکند: باشگاهی که جاهطلبی دارد، اما همیشه به ریشههای خود وفادار میماند.»
استفاده از این بخشها از هواپیماهای سابق نمایانگر چیزی منحصر به فرد و نمادین است. این نه تنها از نظر زیبایی شناختی چشمگیر است بلکه عملکردی نیز دارد و در عین حال از چیزی استفاده میکند که در غیر این صورت به سادگی به دور ریخته میشد.
منبع: اتلتیک