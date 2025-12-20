یاغی پرسپولیس - استقلال در آستانه انتقال جذاب (عکس)

به گزارش ایلنا، سعید مهری، هافبک سابق استقلال و پرسپولیس که فصل گذشته در پیراهن پرسپولیس در دربی رفت اثرگذار بود در ابتدای فصل توسط وحید هاشمیان از تیم کنار گذاشته شد تا نیم فصل بدون تیم باشد.

حالا با حضور علیرضا منصوریان در الطلبه عراق، این بازیکن مورد توجه تیم عراقی قرار گرفته و رسانه‌های این کشور از حضور او در الطلبه خبر داده‌اند.

مهری با حضور در تراکتور، استقلال و پرسپولیس تجربیات زیادی در لیگ ایران دارد و با تیم فرهاد مجیدی هم در لیگ برتر به قهرمانی رسیده بود.

