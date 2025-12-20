هشدار جنجالی گواردیولا: سیتی باید برای جدایی من آماده باشد
پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی، در جدیدترین اظهارنظر خود درباره آیندهاش، پیامی مسئولانه به باشگاه ارسال کرد و با وجود تأکید بر اینکه قصد جدایی فوری ندارد، هشدار داد که هیچ چرخهای در فوتبال همیشگی نیست.
به گزارش ایلنا، پپ گواردیولا بار دیگر یکی از همان اظهارنظرهایی را مطرح کرد که جنجالآفرین میشوند. سرمربی اسپانیایی منچسترسیتی، همواره غیرقابل پیشبینی، درباره آینده خود با صداقت همیشگی صحبت کرد و گفت: «باشگاه باید برای ورود سرمربی بعدی آماده باشد.»
این مربی کاتالانی که از سال ۲۰۱۶ هدایت سیتیزنها را بر عهده دارد، طبیعت تغییرپذیر خود را پنهان نکرد و با نیملبخندی اضافه کرد: «من آدم عجیبی هستم، آدم عجیبی… و شاید یک صبح از خواب بیدار شوم و بگویم: میروم! خداحافظ!»
با این حال، گواردیولا تلاش کرد هرگونه گمانهزنی فوری درباره جدایی خود را رد کند و توضیح داد: «آنها باید آماده باشند، اما اینطور نیست که من الان بروم.» او کاملاً آگاه است که هر جملهاش در منچستر اهمیت ویژهای دارد.
پیام او، با وجود لحن نسبتا آرام، ماهیتی هشداردهنده دارد. گواردیولا زمان مشخصی برای ترک سیتی تعیین نکرد، اما یادآور شد که هیچ چرخهای در فوتبال پایدار نیست و در باشگاه اتحاد تیم، بسیاری از این هشدارها را جدی گرفتهاند.