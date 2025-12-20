انتقال بوکسور آمریکایی به بیمارستان با شکستگی فک (عکس)

به گزارش ایلنا، جیک پاول با تأیید مصدومیت شدید خود، اعلام کرد در جریان شکست برابر آنتونی جاشوا فکش در دو نقطه دچار شکستگی شده است. این دو بوکسور در مبارزه‌ای در وزن سنگین در شهر میامی آمریکا به مصاف هم رفتند و این دیدار در نهایت با برتری قاطع ستاره انگلیسی به پایان رسید.

در این مبارزه، جاشوا در راندهای پنجم و ششم دو بار پاول را نقش زمین کرد و در نهایت بوکسور آمریکایی نتوانست پیش از پایان شمارش داور به مبارزه بازگردد. پاول پس از این شکست، تصویری از عکس رادیولوژی فک خود را در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و نوشت: «شکست از دو ناحیه در فک. ده روز دیگر کانلو(بوکسور حرفه‌ای مکزیکی) را به من بدهید.»

به دلیل این آسیب‌دیدگی، پاول در نشست خبری پس از مبارزه حضور پیدا نکرد. با این حال، نکیسا بیداریان، مدیرعامل شرکت Most Valuable Promotions (پروموتر پاول)، در این‌باره گفت: «حال او خوب است. خودش رانندگی کرد و به بیمارستان رفت. شکستگی فک در ورزش، به‌ویژه در بوکس و MMA، اتفاقی رایج است. بر اساس نظر پزشکان و جراحانی که با آن‌ها صحبت کرده‌ایم، دوره نقاهت بین چهار تا شش هفته خواهد بود.»

این مبارزه که قرار بود در هشت راند و در سالن کیسیا سنتر برگزار شود، تقریباً یک‌طرفه پیش رفت و پاول به‌ندرت موفق به وارد کردن ضربات مؤثر شد. با این حال، او با وجود فشار سنگین جاشوا، مقاومت قابل توجهی از خود نشان داد و تا راند ششم دوام آورد.

پاول ۲۸ ساله که پیش‌تر به‌عنوان یوتیوبر شناخته می‌شد، پس از مبارزه و در گفت‌وگویی کوتاه اعتراف کرد از همان لحظه متوجه شکستگی فکش شده است. او گفت: «حالم خوب است، مبارزه لذت‌بخشی بود. عاشق این ورزش هستم و تمام توانم را گذاشتم. خیلی خوش گذشت.»

او در ادامه افزود: «آنتونی مبارز بزرگی است. حسابی کتک خوردم، اما ذات این ورزش همین است. فکر می‌کنم فکم شکسته… قطعاً شکسته. یک شکست حسابی از یکی از بهترین‌های تاریخ. فکم را درمان می‌کنیم، با حریفی هم‌وزن خودم مبارزه می‌کنم و به‌دنبال کمربند قهرمانی جهان در وزن کروزر می‌روم. فعلاً کمی استراحت می‌کنم؛ شش سال است بدون وقفه مبارزه کرده‌ام.»

در سوی مقابل، آنتونی جاشوا ضمن ابراز رضایت از پیروزی، از این‌که کار به راند ششم کشیده شد، ابراز نارضایتی کرد و در عین حال از مقاومت حریفش تمجید به عمل آورد. قهرمان سابق سنگین‌وزن جهان گفت: «دوست داشتم زودتر ناک‌اوتش کنم، اما جیک روحیه و قلب بزرگی دارد. نهایت تلاشش را کرد. خیلی از بوکسورها حاضر نشدند با من وارد رینگ شوند، اما جیک این کار را کرد. حتی بعد از ناک‌داون هم تلاش می‌کرد بلند شود. برای همین کلاه از سر برمی‌دارم و به او احترام می‌گذارم.»

انتهای پیام/