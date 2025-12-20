خبرگزاری کار ایران
​تئو هرناندز سکوتش را شکست:

روایت «جهنم» روزهای پایانی در میلان: اگر می‌ماندم، اخراجم می‌کردند!

روایت «جهنم» روزهای پایانی در میلان: اگر می‌ماندم، اخراجم می‌کردند!
تئو هرناندز، مدافع سابق میلان، برای نخستین‌بار پس از جدایی از این باشگاه درباره دلایل خروجش از سن‌سیرو صحبت کرد.

به گزارش ایلنا، تئو هرناندز پس از ماه‌ها سکوت، سرانجام روایت خود از جدایی پرحاشیه‌اش از آث‌میلان را بیان کرد. این مدافع فرانسوی که تابستان گذشته راهی الهلال عربستان شد، در گفت‌وگویی با روزنامه گاتزتا دلو اسپورت تأکید کرد جدایی‌اش از میلان تصمیم شخصی او نبوده است. او صریح گفت:«من هرگز نمی‌خواستم میلان را ترک کنم.»

هرناندز که شش فصل پیراهن روسونری را به تن داشت، توضیح داد: «هیچ‌وقت به رفتن فکر نکرده بودم. اولویتم ماندن بود. اما گفتند من درخواست‌های مالی نجومی داشته‌ام یا باشگاه را برای جدایی تحت فشار گذاشته‌ام؛ همه این‌ها دروغ است.»

این بازیکن ۲۷ ساله تأکید کرد تصمیم نهایی از داخل باشگاه گرفته شد: «من شایسته برخورد بهتری بودم. انتظار چنین رفتاری را نداشتم. بعضی هم‌تیمی‌ها تشویقم می‌کردند بمانم، اما وقتی یکی از مدیران به تو زنگ می‌زند و می‌گوید اگر بمانی، تو را از تیم کنار می‌گذاریم، دیگر چه کاری از دستت برمی‌آید؟ مجبور می‌شوی دنبال گزینه دیگری بروی.»

حسرت دوران مدیریتی مالدینی

هرناندز در ادامه به دوران حضور پائولو مالدینی، زوونیمیر بوبان و فردریکو ماسارا در میلان اشاره کرد و گفت: «با آن‌ها همه چیز متفاوت بود. زلاتان ابراهیموویچ یک الگو بود، اما بعد از رفتن پائولو، همه چیز رو به سراشیبی رفت.»

او با وجود پذیرش برخی اشتباهات فردی، از جمله اخراج شدن مقابل فیورنتینا و فاینورد، افزود:«ما انسان هستیم و اشتباه می‌کنیم. از نظر ذهنی آرام نبودم و می‌توانستم بهتر عمل کنم، اما هواداران می‌دانند تئو در میلان چه جایگاهی داشت.»

انتقادات آزاردهنده بود

مدافع سابق میلان درباره واکنش‌ها پس از جدایی‌اش گفت: «حالا بالاخره فرصت حرف زدن پیدا کرده‌ام. بعضی‌ها هستند که می‌خواهند زندگی و مسیر حرفه‌ای‌ات را نابود کنند. خواندن بعضی حرف‌ها آزاردهنده بود، اما خانواده‌ام می‌دانند حقیقت چیست.»

با این حال، وقتی نام مالدینی به میان می‌آید، لحن او تغییر می‌کند:«روزی که پائولو با من تماس گرفت تا همدیگر را ببینیم، بهترین روز زندگی ورزشی‌ام بود. در ایبیزا نشستیم و نوشابه پرتقالی خوردیم. اگر امروز به اینجا رسیده‌ام و اگر بهترین مدافع گلزن تاریخ میلان شده‌ام، همه‌اش به‌خاطر اوست. هنوز با هم در تماس هستیم.»

هرناندز در پایان با احساسی خاص گفت: «پیراهن امضاشده‌اش را دارم که روی آن نوشته: “تئو، جانشین شایسته من.” هر بار که آن را می‌بینم، منقلب می‌شوم.»

