اعلام رأی کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در پرونده خواهران منصوریان

​رأی کمیته انضباطی فدراسیون ووشو در پرونده‌های خاطیان که عصر سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی فدراسیون ووشو، عصر سه‌شنبه هفته گذشته جلسه بررسی و رسیدگی به پرونده خاطیان انضباطی فدراسیون ووشو توسط اعضای کمیته انضباطی با حضور خاطیان در محل فدراسیون برگزار شد که نتیجه رأی به شرح زیر است؛

«۱- با عنایت به شکایت مطروحه در خصوص شهربانو منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۲- سرکار خانم سهیلا منصوریان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی با بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی محتوای باز نشر داده شده در فضای مجازی به پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۰ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت در رشته ورزشی ووشو براساس ماده ۶۱ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردند.

۳- با عنایت به شکایت مطروحه نسبت به جناب آقای توحید اسدیان در خصوص تخلفات منافی اخلاق، توهین، افترا، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، موضوع در جلسه کمیته انضباطی فدراسیون ووشو طرح و با توجه به بررسی مستندات و مدارک موجود و همچنین بازبینی اظهارات ایشان در فضای مجازی نامبرده به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی و همچنین ۱۴ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت ورزشی ووشو براساس مواد ۴۷، ۵۶، ۶۱ و ۶۵ آیین نامه و مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران محکوم می گردند. همچنین در صورت تکرار تخلفات مذکور در دفعات بعدی، موجب تشدید مجازات خواهد بود.

۴- با توجه به گزارش فدراسیون ووشو در خصوص توهین به مقامات در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی جوانان بانوان در استان آذربایجان شرقی شهر تبریز، سرکار خانم لیلا دهقان استناد به ماده ۶۱ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران به ۳ ماه محرومیت از حضور در میادین ورزشی ووشو محکوم می گردند.

شایان ذکر است مطابق با ماده ۹۳ مقررات انضباطی و اخلاق فدراسیون ووشو جمهوری اسلامی ایران آرای صادره به مدت یک هفته در کمیته استیناف قابل اعتراض می‌باشد.»

گفتنی است؛ فدراسیون ووشو حق پی‌گیری قانونی و شکایت حقوقی درباره برخی اظهارات ناشایست را بر خود محفوظ می‌‎داند.

