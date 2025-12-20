امباپه در آستانه تاریخسازی: تنها دو گل تا عبور از رکورد کریستیانو
ستاره فرانسوی میتواند در دیدار مقابل سویا، رکورد بیشترین گل زده در یک سال میلادی با پیراهن رئال مادرید را که در که در اختیار کریستیانو رونالدو است، بشکند.
به گزارش ایلنا، کیلیان امباپه تنها یک مسابقه تا پایان سال ۲۰۲۵ پیش رو دارد و این دیدار قرار است در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو و مقابل سویا برگزار شود. این مسابقه در شرایطی انجام میشود که فضای اطراف رئال مادرید چندان آرام نیست و ژابی آلونسو زیر ذرهبین قرار دارد. با این حال، برای امباپه این دیدار میتواند شبی فراموشنشدنی باشد.
ستاره فرانسوی رئال مادرید تاکنون در سال ۲۰۲۵ موفق به ثبت ۵۸ گل شده است. او با یک گل میتواند به رکورد کریستیانو رونالدو در سال ۲۰۱۳ (۵۹ گل) برسد و با زدن دو گل مقابل سویا، این رکورد تاریخی را با ۶۰ گل در یک سال میلادی بشکند؛ رکوردی که تنها در تاریخ باشگاه رئال مادرید ثبت خواهد شد.
امباپه قرار نیست بابت این رکورد جایزهای دریافت کند، اما پیش از این دو افتخار فردی مهم را در همین فصل به دست آورده است؛ کفش طلای اروپا در مراسمی که در برنابئو برگزار شد و همچنین عنوان پیچیچی (آقای گل لالیگا) در نخستین فصل حضورش در رئال مادرید.
با وجود اهمیت این رکورد، امباپه بارها تأکید کرده که ترجیح میدهد این دستاوردهای فردی را با قهرمانیهای تیمی معاوضه کند. او بهخوبی میداند رئال مادرید سال را در شرایطی نهچندان ایدهآل به پایان میبرد. با این حال، همکاری او با ژابی آلونسو به یکی از بهترین مقاطع گلزنی دوران حرفهایاش تبدیل شده است.
امباپه در سال ۲۰۲۵ آمار خیرهکننده ۵۸ گل در ۵۸ بازی را ثبت کرده و در فصل جاری نیز عملکرد بهتری داشته است؛ ۲۸ گل و ۵ پاس گل در ۲۳ مسابقه. او در لالیگا با ۱۷ گل در ۱۷ بازی صدرنشین جدول گلزنان است و در لیگ قهرمانان اروپا نیز با ۹ گل در پنج مسابقه، بهترین گلزن رقابتها به شمار میرود؛ آماری که شامل چهار گل مقابل المپیاکوس نیز میشود. در تعقیب او، ویکتور اوسیمن با ۶ گل قرار دارد و ارلینگ هالند نیز با همین تعداد گل اما در یک بازی بیشتر، پشت سر امباپه ایستاده است.
در کورس کفش طلای فصل آینده نیز ستاره رئال مادرید یکی از مدعیان اصلی به حساب میآید. هری کین با ۱۸ گل پیشتاز است و هالند با ۱۷ گل، همتراز با امباپه قرار دارد.
امباپه پیش از این نیز از چندین رکورد گلزنی کریستیانو رونالدو با پیراهن رئال مادرید عبور کرده است؛ از جمله ۴۶ گل سال ۲۰۱۰، ۴۲ گل سال ۲۰۱۶، ۴۱ گل سال ۲۰۱۷، ۴۴ گل سال ۲۰۱۸، ۵۵ گل سال ۲۰۱۱ و ۵۶ گل سال ۲۰۱۴. او همچنین به رکورد ۵۸ گل رونالدو در سال ۲۰۱۲ رسیده است.
بهترین سال دوران حرفهای
در مجموع، برنده فعلی توپ طلای اروپا در آستانه پایان پربارترین سال گلزنی دوران حرفهای خود از زمان شروع با موناکو قرار دارد. امباپه با احتساب هفت گلی که برای تیم ملی فرانسه به ثمر رسانده، در سال ۲۰۲۵ به آمار ۶۵ گل در ۶۵ بازی رسیده و بهطور میانگین در هر مسابقه یک گل زده است.
بهترین عملکرد قبلی او به سال ۲۰۲۲ بازمیگردد؛ سالی که ۵۶ گل (۴۴ گل با پاریسنژرمن و ۱۲ گل با فرانسه) در ۵۶ بازی به ثبت رساند.
امباپه همواره کریستیانو رونالدو را یکی از الگوهای اصلی خود معرفی کرده، هرچند تأکید دارد وسواسی نسبت به آمار و ارقام ندارد. او در گفتوگویی با نشریه مارکا در مراسم اهدای کفش طلا در برنابئو گفت:«همه میدانند کریستیانو معیار اصلی در مادرید و شماره یک است. من فقط یک سال و نیم است اینجا هستم، اما او ۹ سال در رئال بازی کرد. نمیتوانم خودم را با او مقایسه کنم. مسیر من متفاوت است. میخواهم مسیر خودم را بسازم، به تیم کمک کنم و همه جامهای ممکن را ببرم.»
عبور از مرز ۴۰۰ گل
امباپه نخستین فصل خود با رئال مادرید را نیز با عملکردی درخشان پشت سر گذاشته و با ۴۴ گل در ۵۹ مسابقه، از مرز ۴۰ گل عبور کرده است. او در ماه دسامبر به اوج آمادگی رسید؛ هرچند دوره تطبیق با تیم جدید حتی باعث شد دو بار از فهرست تیم ملی فرانسه کنار گذاشته شود که یکبار آن به تصمیم شخصیاش برای ریکاوری در والدبباس بازمیگشت.
با وجود این فراز و نشیبها، امباپه سال ۲۰۲۵ را به شکلی ویژه به پایان میبرد. او نوامبر گذشته به رکورد ۴۰۰ گل دوران حرفهای خود از زمان شروع با موناکو رسید. آمار گلهای او تا آن مقطع شامل ۲۷ گل برای موناکو، ۲۵۶ گل برای پاریسنژرمن، ۷۲ گل برای رئال مادرید و ۵۵ گل برای تیم ملی فرانسه بوده است.
امباپه این رکورد را در سن ۲۶ سال و ۳۲۸ روزگی ثبت کرد؛ زودتر از لیونل مسی (۲۷ سال و ۹۵ روز) و کریستیانو رونالدو (۲۸ سال و ۳۳۵ روز). او همچنین از مهاجمانی چون هری کین، کریم بنزما و تیری آنری نیز زودتر به این دستاورد رسید و اکنون مجموع گلهای دوران حرفهایاش به ۴۱۰ گل رسیده که ۷۲ گل آن با پیراهن رئال مادرید بوده است.