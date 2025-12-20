خبرگزاری کار ایران
تنبیه محبی با حضور در تیم امید کلباء تمام شد

محمدمهدی محبی بعد از یک بازی حضور در ترکیب تیم امیدهای کلباء به تمرین بزرگسالان بازگشت.

به گزارش ایلنا، محمدمهدی محبی آخرین بازی رسمی خود برای کلباء را یک ماه قبل در هفته هشتم لیگ برتر امارات مقابل البطائح و شاگردان فرهاد مجیدی انجام داد که علی‌رغم حضور در ترکیب اولیه، در دقیقه 17 به دلیل خطای خشن، کارت قرمز مستقیم گرفت و اخراج زودهنگام داشت که این اتفاق با یک تصمیم غیرمنتظره برای او همراه بود.

وینگر سابق سپاهان که در فصل جاری هنوز جای پای خود در کلباء را سفت نکرده و در تلاش برای رقم زدن این اتفاق است، هفته گذشته برای تیم زیر 23 سال باشگاه اماراتی به میدان رفت و علی‌رغم اینکه 25 ساله است، برابر تیم امید العین به کار گرفته شد ولی خیلی زود دوباره به جمع بزرگسالان برگشت.

محبی در روزهای اخیر همراه با تیم بزرگسالان کلباء تمرین کرده، اما در مسابقه امشب مقابل العین که از ساعت 19 آغاز می‌شود، به علت محرومیت اجازه همراهی تیمش را ندارد.

وینگر ایرانی کلباء در فصل جاری پنج بازی در لیگ برتر امارات و یک بار هم در جام بانک اسلامی ابوظبی به میدان نرفته که البته هنوز موفق به گلزنی نشده و امیدوار است پس از سپری کردن دوره محرومیت بتواند بازگشت درخشانی داشته باشد.

