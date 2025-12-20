تردید در مورد والورده، غیبت چند مهره کلیدی در برنابئو
ترکیب احتمالی رئال مادرید مقابل سویا (شماتیک)
دیدار رئال مادرید و سویا شنبه شب در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو برگزار میشود؛ این مسابقه برای شاگردان ژابی آلونسو اهمیت بالایی در کورس قهرمانی دارد و برای سویا میتواند گامی مهم در مسیر کسب سهمیه اروپایی باشد.
به گزارش ایلنا، رئال مادرید و سویا شنبه شب از ساعت ۲۱ به وقت محلی در چارچوب رقابتهای لالیگا به مصاف یکدیگر میروند. رئالیها که به دنبال حفظ فاصله خود با صدر جدول هستند، امیدوارند با کسب سه امتیاز این دیدار، جایگاهشان را در بالای جدول تثبیت کنند. در سوی مقابل، سویا در صورت پیروزی در برنابئو میتواند خود را به جمع مدعیان کسب سهمیه رقابتهای اروپایی نزدیکتر کند.
مهمترین علامت سؤال ترکیب رئال مادرید به وضعیت فده والورده بازمیگردد؛ هافبک اروگوئهای که در تمرین گروهی روز جمعه حاضر نبود و هنوز مشخص نیست بتواند تیمش را در این مسابقه همراهی کند. علاوه بر او، ژابی آلونسو در این بازی چند مهره تأثیرگذار خود را نیز در اختیار ندارد؛ ادر میلیتائو، ترنت الکساندر-آرنولد، اندریک، کارراس، دنی کارواخال و براهیم دیاز غایبان قطعی رئال مادرید در این دیدار هستند.
در طرف مقابل، سویا نیز با فهرستی از مصدومان و غایبان پا به این مسابقه میگذارد. وارگاس، نیانزو و آسپیلیکوئتا به دلیل مصدومیت در دسترس نیستند و اجوکه و آکور آدامز نیز به علت حضور در جام ملتهای آفریقا، این بازی را از دست دادهاند. با این حال، ماتیاس آلمیدا میتواند از بازگشت سه بازیکن خود یعنی مارکائو، کیکه سالاس و نیلاند بهره ببرد.
ترکیب احتمالی رئال مادرید:
کورتوا؛ آسنسیو، هویسن، رودیگر، فران گارسیا؛ شوامنی، گولر، جود بلینگام؛ رودریگو، کیلیان امباپه و وینیسیوس جونیور.
ترکیب احتمالی سویا:
اودیسیاس؛ کارمونا، کاردوسو، گودلی، کسترین، اوسـو؛ آگومه، ب. مندی، سو؛ آلفون و ایساک.