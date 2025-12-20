خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گلزنی پدیده پرسپولیس در بازی دوستانه

گلزنی پدیده پرسپولیس در بازی دوستانه
کد خبر : 1730104
لینک کوتاه کپی شد.

محمدحسین صادقی در بازی دوستانه فرصت خودنمایی پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، محمدحسین صادقی یکی از بازیکنانی است که در دوران حضور اوسمار ویه‌را روی نیمکت پرسپولیس هنوز فرصت بازی رسمی پیدا نکرده و در اغلب مسابقات نامش از لیست نهایی خط خورده است. وینگر جوان سرخ‌ها که بیشتر هفته‌ها را با نیمکت‌نشینی یا تماشای بازی از سکوها پشت سر گذاشته، حالا در یک بازی دوستانه تلاش کرد نگاه‌ها را دوباره به سمت خودش برگرداند.

پرسپولیس یک روز پس از حذف تلخ از جام حذفی، در دیداری دوستانه با عقاب تهران به میدان رفت؛ مسابقه‌ای که بیشتر با هدف حفظ آمادگی بازیکنان ذخیره و نفراتی که کمتر فرصت بازی داشتند برگزار شد.

در این دیدار، محمدحسین صادقی یکی از چهره‌های قابل توجه زمین بود. بازیکنی که با تحرک بالا، اعتمادبه‌نفس و نمایش حرکات تکنیکی، بارها خط دفاع حریف را به زحمت انداخت. نقطه اوج نمایش صادقی، گلی بود که در جریان بازی به ثمر رساند‌‌.

صادقی حالا امیدوار است با این گل و نمایش نظر کادرفنی را جلب کند و بتواند در آخرین بازی نیم فصل برابر مس فرصت بازی پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری