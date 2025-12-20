گلزنی پدیده پرسپولیس در بازی دوستانه

به گزارش ایلنا، محمدحسین صادقی یکی از بازیکنانی است که در دوران حضور اوسمار ویه‌را روی نیمکت پرسپولیس هنوز فرصت بازی رسمی پیدا نکرده و در اغلب مسابقات نامش از لیست نهایی خط خورده است. وینگر جوان سرخ‌ها که بیشتر هفته‌ها را با نیمکت‌نشینی یا تماشای بازی از سکوها پشت سر گذاشته، حالا در یک بازی دوستانه تلاش کرد نگاه‌ها را دوباره به سمت خودش برگرداند.

پرسپولیس یک روز پس از حذف تلخ از جام حذفی، در دیداری دوستانه با عقاب تهران به میدان رفت؛ مسابقه‌ای که بیشتر با هدف حفظ آمادگی بازیکنان ذخیره و نفراتی که کمتر فرصت بازی داشتند برگزار شد.

در این دیدار، محمدحسین صادقی یکی از چهره‌های قابل توجه زمین بود. بازیکنی که با تحرک بالا، اعتمادبه‌نفس و نمایش حرکات تکنیکی، بارها خط دفاع حریف را به زحمت انداخت. نقطه اوج نمایش صادقی، گلی بود که در جریان بازی به ثمر رساند‌‌.

صادقی حالا امیدوار است با این گل و نمایش نظر کادرفنی را جلب کند و بتواند در آخرین بازی نیم فصل برابر مس فرصت بازی پیدا کند.

انتهای پیام/