تاتنهام - لیورپول: آزمون دشوار اسپرز برابر قهرمان لیگ

به گزارش ایلنا، لیورپولِ احیاشده در حالی پا به این مسابقه می‌گذارد که به‌دنبال ثبت ششمین بازی متوالی بدون شکست خود در تمامی رقابت‌هاست. در مقابل، تاتنهام با نتایج پرنوسان اخیر، خطر ثبت یک رکورد منفی در دیدارهای خانگی را احساس می‌کند. این شکست می‌تواند این تیم را به بدترین آمار خانگی تاریخ خود در یک سال میلادی برساند.

بحران دوباره در شمال لندن

در شرایطی که تاتنهام تحت هدایت توماس فرانک نشانه‌هایی از پیشرفت را نشان داده بود و پس از تساوی ارزشمند مقابل نیوکاسل، پیروزی‌های قاطعی برابر برنتفورد و اسلاویا پراگ به دست آورد، شکست سنگین سه بر صفر برابر ناتینگهام فارست همه‌چیز را تغییر داد. در آن مسابقه، ابراهیم سانگاره و کالوم هادسون-اودوی با سه گل و سه پاس گل، خط دفاع اسپرز را کاملاً از هم پاشیدند.

تاتنهام که اکنون در نیمه پایینی جدول قرار دارد، شش امتیاز با چلسیِ رده چهارمی و آخرین سهمیه لیگ قهرمانان فاصله دارد. همین موضوع باعث شده گمانه‌زنی‌ها درباره آینده توماس فرانک افزایش یابد، هرچند گفته می‌شود او فعلاً از حمایت هیأت‌مدیره برخوردار است. با این حال، شکست در این دیدار می‌تواند یازدهمین باخت خانگی تاتنهام در لیگ برتر طی سال ۲۰۲۵ باشد؛ آماری که در تاریخ این باشگاه بی‌سابقه است.

لیورپول؛ تمرکز روی زمین، نه حواشی

در سوی دیگر، لیورپول روزهای پرحاشیه‌ای را خارج از زمین پشت سر گذاشته، اما پیروزی ۲ بر صفر مقابل برایتون، همه‌چیز را موقتاً به حاشیه برد. محمد صلاح که دوباره به ترکیب بازگشته بود، با پاس گل خود برای هوگو اکیتیکه، رکورد جدیدی را ثبت کرد و با ۲۷۷ مشارکت مستقیم در گل، به رکورددار تاریخ لیگ برتر برای یک باشگاه تبدیل شد.

با این حال، ستاره مصری برای حضور در جام ملت‌های آفریقا اردوی لیورپول را ترک کرده است. نکته مثبت برای آرنه اشلوت این است که تیمش در پنج مسابقه‌ای که صلاح از ترکیب اصلی خارج بوده، شکستی را تجربه نکرده است. لیورپولِ رده هفتمی این شانس را دارد که با نتایج این هفته به جمع چهار تیم بالای جدول نزدیک شود، هرچند آمار گل‌های خورده در بازی‌های خارج از خانه همچنان یکی از نقاط ضعف این تیم به شمار می‌رود.

وضعیت دو تیم

در تاتنهام، پاپ سار و ایو بیسوما به دلیل حضور در جام ملت‌های آفریقا در دسترس نیستند؛ البته بیسوما پیش‌تر نیز به‌دلیل مصدومیت و محرومیت غایب بود. مصدومیت بازیکنانی چون دومینیک سولانکه، دژان کولوسفسکی، دستینی اودوگی و جیمز مدیسون همچنان ادامه دارد. در خط میانی، احتمال حضور ژوائو پالینیا و لوکاس برگوال از ابتدا وجود دارد.

در لیورپول، دومینیک سوبوسلای پس از مصدومیت مچ پا احتمالاً به این دیدار نمی‌رسد و جو گومز نیز غایب است، اما کانر بردلی پس از پایان محرومیت در دسترس خواهد بود. جرمی فریمپونگ نیز پس از دو ماه مصدومیت به فهرست بازگشته، اما واتارو اندو، کودی خاکپو و جووانی لئونی قطعاً غایب هستند.

ترکیب‌های احتمالی

تاتنهام:

ویکاریو؛ پوررو، رومرو، فن‌دِفن، اسپنس؛ پالینیا، برگوال؛ کودوس، سیمونز، کولو موآنی؛ ریچارلیسون

لیورپول:

آلیسون؛ بردلی، کوناته، فن‌دایک، کرکز؛ مک‌آلیستر، گراونبرخ؛ کیه‌زا، جونز، ویرتز؛ اکیتیکه

