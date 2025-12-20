حذف اینتر در ضربات پنالتی/ بولونیا حریف ناپولی در فینال سوپرجام ایتالیا شد

به گزارش ایلنا، دومین بازی سوپرجام ایتالیا 2025 از ساعت 22:30 شب گذشته (جمعه) بین تیم‌های اینتر و بولونیا در ورزشگاه الأول پارک شهر ریاض، پایتخت عربستان (ورزشگاه خانگی النصر) برگزار و این بولونیا بود که با حذف اینتر در ضربات پنالتی، حریف ناپولی در فینال شد.

بازی در وقت‌ قانونی به تساوی یک - یک انجامید؛ جایی که مارکوس تورام (2) برای نراتزوری و ریکاردو اورسولینی (35-پنالتی) برای روسوبلو گلزنی کردند تا کار به ضربات پنالتی بکشد. در این بخش بولونیا با برتری 3 بر 2 اینتر را حذف کرد و راهی فینال شد.

لائوتارو مارتینس و استفان دفرای، پنالتی‌های خود برای افعی‌ها را تبدیل به گل کردند. این در حالی است که الساندرو باستونی، نیکولو بارلا و یوان بونی در این کار ناموفق بودند.

بدین ترتیب هر دو فینالیست سال گذشته این رقابت‌ها یعنی میلان و اینتر حذف شدند.

فینال سوپرجام ایتالیا ساعت 22:30 دوشنبه اول دی ماه در همین ورزشگاه الأول پارک بین ناپولی و بولونیا به عنوان قهرمانان لیگ و جام حذفی برگزار خواهد شد.

