حذف اینتر در ضربات پنالتی/ بولونیا حریف ناپولی در فینال سوپرجام ایتالیا شد
تیم فوتبال اینتر با شکست مقابل بولونیا فرصت حضور در فینال سوپرجام ایتالیا را از دست داد.
به گزارش ایلنا، دومین بازی سوپرجام ایتالیا 2025 از ساعت 22:30 شب گذشته (جمعه) بین تیمهای اینتر و بولونیا در ورزشگاه الأول پارک شهر ریاض، پایتخت عربستان (ورزشگاه خانگی النصر) برگزار و این بولونیا بود که با حذف اینتر در ضربات پنالتی، حریف ناپولی در فینال شد.
بازی در وقت قانونی به تساوی یک - یک انجامید؛ جایی که مارکوس تورام (2) برای نراتزوری و ریکاردو اورسولینی (35-پنالتی) برای روسوبلو گلزنی کردند تا کار به ضربات پنالتی بکشد. در این بخش بولونیا با برتری 3 بر 2 اینتر را حذف کرد و راهی فینال شد.
لائوتارو مارتینس و استفان دفرای، پنالتیهای خود برای افعیها را تبدیل به گل کردند. این در حالی است که الساندرو باستونی، نیکولو بارلا و یوان بونی در این کار ناموفق بودند.
بدین ترتیب هر دو فینالیست سال گذشته این رقابتها یعنی میلان و اینتر حذف شدند.
فینال سوپرجام ایتالیا ساعت 22:30 دوشنبه اول دی ماه در همین ورزشگاه الأول پارک بین ناپولی و بولونیا به عنوان قهرمانان لیگ و جام حذفی برگزار خواهد شد.