پورعلی گنجی هم از پرسپولیسی ها عذرخواهی کرد؛ اصالت و عشق حرف اول را می رند
مرتضی پورعلی گنجی بعد از خراب کردن پنالتی در بازی جام حذفی مقابل تراکتور به هواداران پرسپولیس پیام داد.

به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی گنجی روز گذشته در حالیکه بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی به ضربات پنالتی کشیده شده بود یک پنالتی حساس را از دست داد.

اکنون مدافع پرسپولیس به دلجویی از هواداران پرسپولیس پرداخته و با انتشار پیامی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته است:

هواداران محترم و ارزشمند پرسپولیس خواستم از شما صمیمانه عذرخواهی و دلجویی کنم بابت اینکه نتونستیم شما رو خوشحال کنیم.

شب گذشته فوتبال روی خوشش رو به ما نشون نداد. اما ما تلاش میکنیم مثل همیشه از اصالت و عزت پرچم پرسپولیس حفاظت کنیم و باعث شادی و انرژی شما بشیم.

زنده باد پرسپولیس که اصالت و عشق حرف اول رو میزنه

پورعلی گنجی هم از پرسپولیسی ها عذرخواهی کرد؛ اصالت و عشق حرف اول را می رند

