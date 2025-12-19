پورعلی گنجی هم از پرسپولیسی ها عذرخواهی کرد؛ اصالت و عشق حرف اول را می رند

به گزارش ایلنا، مرتضی پورعلی گنجی روز گذشته در حالیکه بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی به ضربات پنالتی کشیده شده بود یک پنالتی حساس را از دست داد.

اکنون مدافع پرسپولیس به دلجویی از هواداران پرسپولیس پرداخته و با انتشار پیامی در صفحه شخصی اینستاگرامش نوشته است:

هواداران محترم و ارزشمند پرسپولیس خواستم از شما صمیمانه عذرخواهی و دلجویی کنم بابت اینکه نتونستیم شما رو خوشحال کنیم.

شب گذشته فوتبال روی خوشش رو به ما نشون نداد. اما ما تلاش میکنیم مثل همیشه از اصالت و عزت پرچم پرسپولیس حفاظت کنیم و باعث شادی و انرژی شما بشیم.

زنده باد پرسپولیس که اصالت و عشق حرف اول رو میزنه

