عذرخواهی محمد عمری از هواداران پرسپولیس
محمد عمری با انتشار پیامی در فضای مجازی از هواداران پرسپولیس بابت خراب کردن پنالتی عذر خواست.

به گزارش ایلنا، محمد عمری روز گذشته در بازی جام حذفی یکی از پنالتی‌های سرخ‌پوشان پایتخت را از دست داد و حالا با انتشار پیامی از هواداران پرسپولیس عذرخواهی کرده و نوشته است:

درود و خسته نباشید به تمام هواداران ارتش سرخ شاید کلمه شرمندگی کلمه  کافی‌ای نباشه برای بیان احساساتی که دارم ولی از روز اولی که عضو کوچکی از ارتش سرخ شدم با خودم عهد بستم که تمام تلاشمو برای موفقیت این تیم  بزرگ بکنم. از تمام حمایتاتون نهایت تشکرو دارم و امیدوارم که در آینده با قهرمانی لیگ  ناراحتی تمام هواداران عزیز رو جبران بکنیم.

