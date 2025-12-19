نساجی 0-0 فرد البرز: توقف صدرنشین در خانه

به گزارش ایلنا، در چارچوب دومین بازی هفته شانزدهم لیگ آزادگان، نساجی مازندران میزبان فرد البرز بود. با توجه به تساوی هر دو تیم در هفته قبل، هدفشان در مصاف امروز کسب سه امتیاز بود. در این بین شانس نساجی با توجه به حضور پرشمار تماشاگرانش در ورزشگاه شهید وطنی بیشتر دیده می‌شد ولی کرجی‌ها به بخشی از هدف خود رسیدند.

ترکیب دو تیم در ابتدای مسابقه به شرح زیر بود:

نساجی: امید امیری، امیرحسین کلباسی، محمد رفیعی، فرشاد محمدی‌مهر، میثم تهی‌دست، پوریا رضازاده، علی نبی‌زاده، حسین شنانی، امیررضا شیخی‌راد، علی نصیری، علیرضا ملکی

سرمربی: فراز کمالوند

فرد: نیما ملایی، محمدرضا پایداری، داوود سپهری‌مهر، محمدرضا پورمحمد، رسول بهاروندی، امیرحسین امیری، میثم نقی‌زاده، محمد بیرانوند، مسعود رمضانی، ابراهیم غلام‌نژاد، عباس‌علی اکبری

سرمربی: فرید صفایی فرد

بازی از همان ابتدا در اختیار نساجی بود و بازیکنان این تیم توانستند فرصت‌های گلزنی متعددی روی دروازه میهمان خود ایجاد کنند ولی در عین حال، کم دقتی عجیبی در زدن ضربات نهایی داشتند. هرچند نباید از درخشش نیما ملایی دروازه‌بان فرد به راحتی گذشت که در تمام زمان این مسابقه نمایشی درخشان داشت و چند فرصت گل طلایی را مهار کرد.

در سمت مقابل نیز، شاگردان صفایی چند ضدحمله طراحی کردند که البته هیچکدامشان راه به جایی نبرد تا بازی با تساوی بدون گل به پایان برسد. نتیجه‌ای دومین توقف متوالی دو تیم را رقم زد. حالا نساجی 35 امتیازی است و صدرنشین است، فرد هم 21 امتیاز دارد و در رتبه هفتم جدول ایستاده است.

