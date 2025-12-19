خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی چهارگله پرسپولیس بعد از حذف برابر تراکتور

پیروزی چهارگله پرسپولیس بعد از حذف برابر تراکتور
کد خبر : 1729880
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی چهار بر صفر عقاب را شکست داد.

به گزارش ایلنا، پرسپولیس یک روز بعد از حذف تلخ برابر تراکتور در تبریز، با بازیکنان ذخیره و امید خود یک بازی دوستانه را ترتیب داد تا دیگر نفرات تیم در شرایط مسابقه قرار بگیرند و نفرات اصلی به ریکاوری بپردازند.

تیم فوتبال پرسپولیس در جریان دیداری تدارکاتی ظهر امروز از ساعت ۱۴ در زمین شماره ۳ ورزشگاه آزادی به مصاف عقاب رفت و در نهایت این تیم را چهار بر صفر شکست داد.

برای پرسپولیس در این دیدار مرتضی‌ پورعلی‌گنجی، محمد حسین صادقی، امیرحسین محمودی و علیرضا عنایت‌زاده گلزنی کردند.

از بین بازیکنان تیم بزرگسالان پرسپولیس امید عالیشاه، علیرضا عنایت‌زاده، مرتضی پورعلی‌گنجی، علی‌رضا همایی‌فرد، محمد حسین صادقی، سهیل صحرایی، امیرحسین محمودی و یاسین سلمانی در ترکیب ابتدایی حضور داشتند و اوسمار ویرا برای تکمیل تیمش در‌ این دیدار چند بازیکن رده امید هم استفاده کرده بود.

طبق برنامه، بازیکنانی که دیروز (پنج‌شنبه) در دیدار برابر تراکتور به میدان رفته بودند، ریکاوری کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری