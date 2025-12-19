کری تند گلزن تراکتور علیه وینگر پرسپولیس: عینک لازمی! (عکس)

به گزارش ایلنا، در حالی که خوشحالی بعد از گل پنالتی امین کاظمیان جنجال‌های زیادی را به همراه داشته، حالا در جدیدترین واکنش سعید کریم‌آذر که پنالتی تیمش را با فریب پیام نیازمند تبدیل به گل کرد، پیام تندی را به امین کاظمیان ارسال کرده است.

این بازیکن تبریزی در استوری خود نوشت: پسر خوب! به جای دلقک بازی آدرس درست بده. چشماتم ضعیفه یه عینک مهمون من!

این استوری شاید تندترین واکنش ممکن از بازیکنان تراکتور باشد که امین کاظمیان را هدف قرار داده و البته با تمجید از سوی هواداران تیم تراکتور نیز همراه بوده است.

انتهای پیام/