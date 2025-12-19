یک بازی جام حذفی در آستانه لغو!

به گزارش ایلنا، اعضای تیم فوتبال پیکان قرار بود صبح امروز(جمعه) تهران را به مقصد یاسوج ترک کنند و از آنجا به صورت زمینی راهی گچساران شوند، اما شرایط نامساعد جوی در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث لغو پرواز شد.

فوتبالیست‌های پیکان از ساعت‌های اولیه بامداد امروز برای سفر دشوار و طولانی به گچساران و برگزاری بازی جام حذفی مقابل نفت و گاز در فرودگاه مهرآباد تهران حضور پیدا کردند و بعد از چند ساعت معطلی، حوالی ظهر خبر باطل شدن پرواز را دریافت کردند.

مسئولان باشگاه پیکان برای تهیه بلیت هواپیما در ساعات آینده و حتی فردا اقدام کرده‌اند، اما تاکنون شرایط سفر به گچساران مهیا نشده و اعضای تیم فوتبال پیکان در تهران بسر می‌برند.

طبق برنامه قرار بود بازی پیکان و نفت و گاز گچساران ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه برگزار شود که باتوجه به اینکه اعضای تیم پیکان با این شرایط برخورد کردند مشخص نیست تکلیف برگزاری این مسابقه چه خواهد شد.

