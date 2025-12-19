خبرگزاری کار ایران
یک بازی جام حذفی در آستانه لغو!

سفر فوتبالیست‌های پیکان به گچساران بعد از معطلی چند ساعته در فرودگاه لغو شد‌.

به گزارش ایلنا،  اعضای تیم فوتبال پیکان قرار بود صبح امروز(جمعه) تهران را به مقصد یاسوج ترک کنند و از آنجا به صورت زمینی راهی گچساران شوند، اما شرایط نامساعد جوی در استان کهگیلویه و بویراحمد باعث لغو پرواز شد.

فوتبالیست‌های پیکان از ساعت‌های اولیه بامداد امروز برای سفر دشوار و طولانی به گچساران و برگزاری بازی جام حذفی مقابل نفت و گاز در فرودگاه مهرآباد تهران حضور پیدا کردند و بعد از چند ساعت معطلی، حوالی ظهر خبر باطل شدن پرواز را دریافت کردند.

مسئولان باشگاه پیکان برای تهیه بلیت هواپیما در ساعات آینده و حتی فردا اقدام کرده‌اند، اما تاکنون شرایط سفر به گچساران مهیا نشده و اعضای تیم فوتبال پیکان در تهران بسر می‌برند.

طبق برنامه قرار بود بازی پیکان و نفت و گاز گچساران ساعت ۱۶:۳۰ روز شنبه برگزار شود که باتوجه به اینکه اعضای تیم پیکان با این شرایط برخورد کردند مشخص نیست تکلیف برگزاری این مسابقه چه خواهد شد.

