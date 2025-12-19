خبرگزاری کار ایران
اولین واکنش کمیته انضباطی به جنجال‌های بازی تراکتور- پرسپولیس

کمیته انضباطی فدراسیون برای دیدار تراکتور و پرسپولیس دستور موقت صادر کرد.

به گزارش ایلنا، بازی حساس تراکتور و پرسپولیس در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار شد و تیم میزبان در یک ماراتن جنجالی و نفسگیر در ضربات پنالتی پیروز شد و به مرحله بعد صعود کرد.

در این بازی شعارهای زیادی روی سکوها سر داده شد که با شکایت رسمی و بیانیه باشگاه پرسپولیس نیز همراه بود. حالا کمیته انضباطی در اولین واکنش خود پس از این دیدار دستور موقتی را علیه چند تن از اعضای منتسب به باشگاه تراکتور صادر کرد‌.

طبق دستور موقت صادره از سوی کمیته انضباطی کریم جمالی مدیر رسانه ای تراکتور، وحید رسولی مسئول کانون هواداران باشگاه تراکتور، طائب لطفی، محمد فنایی، سینا لطفی و کاظم پاک از مشوقین منتسب به این باشگاه تا اطلاع ثانوی از هرگونه فعالیت های فوتبالی و ورود به ورزشگاه‌های فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی محروم می باشند.

