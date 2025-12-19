خبرگزاری کار ایران
ناپولی با شکست میلان به فینال سوپرجام ایتالیا صعود کرد
تیم فوتبال ناپولی با غلبه بر میلان نخستین فینالیست سوپرجام ایتالیا 2025 لقب گرفت.

به گزارش ایلنا، نخستین بازی سوپرجام ایتالیا 2025 با راهیابی تیم فوتبال ناپولی به فینال همراه شد؛ جایی که شاگردان آنتونیو کونته از ساعت 22:30 شب گذشته (پنجشنبه) در ورزشگاه الأول پارک شهر ریاض، پایتخت عربستان (ورزشگاه خانگی النصر) رو در روی قهرمان سال گذشته یعنی میلان قرار گرفتند و در پایان به پیروزی 2 بر صفر رسیدند.

برای پارتنوپی در این دیدار؛ داوید نرس (39) و راسموس هویلون (63) گلزنی کردند.

بازی دوم سوپرجام ایتالیا 2025 امشب (جمعه) و از ساعت 22:30 بین تیم‌های اینتر و بولونیا برگزار خواهد شد تا حریف ناپولی در فینال مشخص شود.

دیدار فینال نیز ساعت 22:30 روز دوشنبه اول دی برگزار می‌شود. 

