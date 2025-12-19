خبرگزاری کار ایران
شکایت باشگاه پرسپولیس از اتفاقات رخ داده در ورزشگاه یادگار

باشگاه پرسپولیس شکایت رسمی خود را در خصوص اتفاقات رخ داده در بازی حذفی مقابل تراکتور به فدراسیون فوتبال ارسال کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، باشگاه پرسپولیس مراتب اعتراض خود را از اتفاقات رخ داده در استادیوم یادگار امام(ره) اعلام کرد.

متاسفانه باز هم شاهد اتفاقات تلخی روی سکوهای استادیوم یادگار امام (ره) شهر تبریز بودیم. اتفاقات چند باره ای که نه تنها پایانی برای آنها نیست بلکه با سهو قلم و سهو تصمیم در هر بازی با شدت بیشتری از روی سکوها انجام می شود. اگر تا دیروز شاهد پرتاب سنگ و بطری و انواع و اقسام وسایل دیگر به سمت بازیکنان پرسپولیس بودیم، متاسفانه این بار همان پرتاب ها با فحاشی به بزرگان فوتبال ایران همراه شد. فحاشی علیه کریم باقری و افشین پیروانی بی شک با برنامه ای از پیش تعیین شده، فوتبال ایران را شوکه کرد.

بر همین اساس باشگاه پرسپولیس ضمن محکوم کردن اتفاقات رخ داده در سکوهای استادیوم یادگار تبریز و انتقاد بابت سهل انگاری قبلی کمیته استیناف، به شکل رسمی از فحاشی و جنجال های رخ داده در شهر تبریز شکایت خود را تقدیم کمیته انضباطی و کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال خواهد کرد، شاید فریادرسی باشد تا حق این تیم و بزرگانش را در این فضای متشنج بگیرد.

