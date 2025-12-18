به گزارش ایلنا، محمد نادری، مدافع تراکتور، پس از پیروزی تیمش مقابل پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم جام حذفی، گفت: «بعد از این برد، خوشحال‌ترین فرد من هستم. در همان ۹۰ دقیقه اگر موقعیت‌هایمان گل می‌شد، می‌توانستیم بازی را یکسره کنیم.»

نادری افزود: «در طول بازی، داور در اخراج من سخت‌گیری کرد. در عمر فوتبالی‌ام شاید امروز دومین بار بود که اخراج شدم، چون معمولاً کم خطا می‌کنم. اتفاقاتی در زمین رخ داد که برای بازیکن حریف با همان شدت خطا فقط کارت زرد داده شد، اما برای من دو خطا دو کارت شد.»

او ادامه داد: «گل پرسپولیس در ثانیه‌های آخر مشکوک بود. پشت بیرانوند بودم و وقتی پرید فشار زیادی روی او آمد. بازی واقعاً دراماتیک بود و لحظات هیجان‌انگیزی داشت.»

نادری درباره ضربات پنالتی گفت: «دوست داشتم بازی زودتر به پنالتی‌ها برسد، چون مطمئن بودم بیرانوند حداقل دو پنالتی را مهار می‌کند. حتی وقتی دو پنالتی ما گل نشد، باورتان نمی‌شود چقدر اطمینان داشتم که بیرانوند می‌تواند تیم را نجات دهد.»

