پیروانی: تنها سرپرست دنیا هستم که اینقدر فحش میخورم
سرپرست پرسپولیس میگوید که شادی شجاع خلیلزاده تأثیری بر از دست رفتن تمرکز کنعانیزادگان نداشته است.
به گزارش ایلنا، افشین پیروانی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، پس از شکست این تیم مقابل تراکتور در ضربات پنالتی و حذف از رقابتهای جام حذفی گفت: «به هر حال جام حذفی، جام شگفتیهاست. بازی به ضربات پنالتی کشیده شد و در مجموع هر دو تیم نمایش خوبی داشتند. در نهایت هم پنالتیها تعیینکننده نتیجه مسابقه بودند و سرنوشت بازی را مشخص کردند.»
وی در خصوص فحاشیهایی که در جریان مسابقه به خودش و کریم باقری شده بود، اظهار داشت: «ما هیچ واکنشی نشان ندادیم. این اتفاق متأسفانه در خیلی از ورزشگاهها رخ میدهد و مطمئن هستم امروز کسی به هواداران نگفته بود که به من یا آقای کریم باقری توهین کنند. این اتفاقات وجود دارد و امیدوارم دیگر تکرار نشود.»
سرپرست پرسپولیس درباره خوشحالی شجاع خلیلزاده پس از زدن ضربه پنالتی و کلکل او با محمدحسین کنعانیزادگان و اینکه آیا این موضوع باعث از دست رفتن تمرکز کنعانی و خراب شدن پنالتی شده است یا خیر، گفت: «نه، اصلاً اینطور نیست. حسین بازیکن باتجربه و بازیکن بزرگی است و با این مسائل تمرکزش به هم نمیخورد. به هر حال پنالتی است. دیدید که او پنالتی اولش را به بهترین شکل ممکن زد و در فوتبال این اتفاقات طبیعی است.»
پیروانی در واکنش به این موضوع که گفته میشود خداداد عزیزی، سرپرست تیم تراکتور، بابت فحاشیها از او عذرخواهی کرده است، گفت: «آقای عزیزی عزیز هستند، اما اگر چنین اتفاقی در تهران هم رخ بدهد، ما پیشاپیش از ایشان عذرخواهی میکنیم. ما هم در تهران به کسی یاد ندادیم فحاشی کند و مطمئن باشید اینجا هم همینطور است. در تمام ورزشگاهها فحاشی صورت میگیرد و بحث تهران و تبریز نیست. من واقعاً نمیدانم منشأ این فحاشیها چیست.»
وی درباره اینکه آیا میتوان امیدوار بود این مسابقه پایانی بر حواشی دیدارهای پرسپولیس و تراکتور باشد، گفت: «توقع ما هم همین بود، اما شما ببینید که هیئت فوتبال تبریز لوگوی باشگاه ما را بدون ستاره روی بلیت مسابقه چاپ کرده بود. این کار قشنگ نیست. ما همیشه میگوییم با هم دوست و رفیق باشیم و نباید چنین اتفاقاتی رخ بدهد. به هر حال فوتبال برد و باخت دارد. به تیم تراکتور تبریک میگویم و تمرکز ما روی بازیهای بعدی است تا انشاءالله نتایج خوبی بگیریم.»
پیروانی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا فحاشی به کریم باقری برای او عجیب نبوده است یا خیر، گفت: «به هر حال اتفاقی است که افتاده. من فکر میکنم تنها سرپرست دنیا هستم که در تمام ورزشگاهها علیهاش فحاشی میشود. برای خودم هم جالب بود که چرا به من فحاشی شد، چون نه بیاحترامی به حریف کرده بودم و نه کاری انجام داده بودم. حتی هیچ واکنشی هم نشان ندادم. باید دعا کنیم دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»